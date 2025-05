Plavecké Podhradie zverejnilo výzvu na obnovu časti Plaveckého hradu

Bratislava 21. mája (TASR) - Obec Plavecké Podhradie na Záhorí hľadá zhotoviteľa obnovy častí Plaveckého hradu. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



„Obnova sa týka najmä statického zabezpečenia hradieb Plaveckého hradu, vybudovania pilierov mosta do Horného hradu, realizácie mostovky na pilieroch i vybudovania bezpečného prístupu do Horného hradu. Ďalej statického zabezpečenia murív západného paláca, statického zabezpečenia hradnej veže, vstupu do Horného hradu, taktiež realizácie prístreškov na južnom nádvorí Dolného hradu a konzervácie murív vybraných častí hradu,“ spresnila obec v opise zákazky, ktorej predbežnú hodnotu stanovila na 456.290 eur bez DPH.



Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 10. júna, obec použije na financovanie i eurofondy. „Predmet zákazky bude spolufinancovaný z programu Interreg Slovensko - Rakúsko - Interreg SK-AT a Ministerstva kultúry SR,“ spresnila samospráva vo výzve.



Plavecký hrad nad obcou Plavecké Podhradie vznikol v 13. storočí, situovaný je na kopci Pohanská v národnej prírodnej rezervácii Pohanská na západnom úpätí Malých Karpát.