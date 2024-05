Obec Plešivec chce pre turistov vybudovať oddychovú zónu s infocentrom

Plešivec 12. mája (TASR) - Obec Plešivec v okrese Rožňava chce pre turistov a cyklistov vybudovať oddychovú zónu s altánkom či solárnymi nabíjacími stanicami, ktorej súčasťou bude aj informačná kancelária. V súvislosti s projektom za vyše 175.000 eur s DPH sa uchádza o dotáciu v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny občianskeho združenia (MAS OZ) Kras. Pre TASR to za obecný úrad uviedla Klaudia Ivanič.



Oddychovú zónu so zázemím pre turistov a cyklistov by samospráva chcela vybudovať v centre obce. Nachádzajú sa tu viaceré historické pamiatky vrátane gotického kostola zo 14. storočia so vzácnymi freskami ocenenými značkou Európske dedičstvo. "Cieľom projektu je vytvoriť príjemné a estetické prostredie na relaxáciu a oddych miestnych obyvateľov a návštevníkov," vysvetlila Ivanič.



Oddychová zóna má byť východiskovým a oddychovým bodom pre peších turistov i cyklistov. Pozostávať má z altánku a prístrešku pre bicykle, jej súčasťou má byť aj detské a workoutové ihrisko či solárne nabíjacie stanice. Projekt počíta aj s vybudovaním spevnených plôch či výsadbou zelene.



"Zóna bude vybavená lavičkami, stolom, prístreškami, hojdačkami, stojanmi na bicykle, informačnými tabuľami s mapou okolia a turistickými trasami," priblížila Ivanič. Súčasťou projektu má byť aj nová informačná kancelária, ktorá cyklistom a turistom poskytne potrebné informácie a ďalšiu podporu.



Samospráva má už v rámci projektu vysúťaženého dodávateľa, práce by mali stáť vyše 175.000 eur s DPH. V prípade získania dotácie by obec chcela projekt odštartovať na jeseň, výstavba by mala trvať najviac desať mesiacov. "Ukončenie realizácie hlavných aktivít by bolo okolo júna v roku 2025," dodala Ivanič.