Obec Plešivec plánuje postaviť 20 nízkoštandardných nájomných bytov
Autor TASR
Plešivec 6. januára (TASR) - Obec Plešivec v okrese Rožňava plánuje postaviť 20 nových nízkoštandardných bytov. Pribudnúť majú v lokalite Osada, kde v nevyhovujúcich podmienkach žijú obyvatelia z marginalizovanej rómskej komunity. Samospráva na tento účel získala vyše 2,2 milióna eur.
„V súčasnosti tu žije viacero desiatok obyvateľov v objektoch, ktoré nespĺňajú základné hygienické a technické štandardy. Ide najmä o staré zanedbané budovy bez riadneho napojenia na inžinierske siete, s obmedzeným prístupom k vode a kanalizácii,“ skonštatovala pre TASR starostka obce Iveta Šušánová.
Cieľom samosprávy je postupne nahradiť nevyhovujúce formy bývania v lokalite dôstojným a legálnym nájomným bývaním, ktoré prispeje k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov a ich sociálnej stabilizácii a lepšej integrácii do života obce. V rámci projektu počítajú s výstavbou piatich nízkoštandardných bytových domov, v ktorom vznikne dokopy 20 jednoizbových nájomných bytov.
„Byty budú vybavené základným hygienickým zázemím, kuchynským kútom a napojením na technickú infraštruktúru. Súčasťou projektu sú aj spevnené plochy, prístupové komunikácie a potrebné technické vybavenie, aby bolo bývanie funkčné, bezpečné a udržateľné,“ doplnila Šušánová.
Samospráva očakáva, že o nájomné byty v lokalite bude záujem, potvrdzovať to má aj spätná väzba v rámci dlhodobej terénnej sociálnej práce a komunitných aktivít. Výber budúcich nájomcov plánuje obec realizovať podľa vopred stanovených pravidiel a v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi.
Obec Plešivec získala na výstavbu bytových domov a príslušnej infraštruktúry približne 2,2 milióna eur z európskych zdrojov v rámci výzvy zameranej na zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu komunít. „Konečné náklady projektu a jeho presný finančný rámec budú známe až po ukončení verejného obstarávania, keďže výsledná cena závisí od vysúťažených ponúk. Následne bude možné pristúpiť k samotnej realizácii stavebných prác,“ dodala starostka.
