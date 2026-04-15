Obec Podhájska pripravuje výstavbu multifunkčnej športovej haly

Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Autor TASR
Podhájska 15. apríla (TASR) - Obec Podhájska v okrese Nové Zámky pripravuje výstavbu novej multifunkčnej športovej haly. Na dodávateľa stavebných prác vyhlásila verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.298.542 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 23. apríla. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Novostavba multifunkčnej športovej haly bude rozdelená na dve časti, športovú halu a zázemie. Hala je umiestnená na pozemku v blízkosti futbalového ihriska. Lokalita je určená na športovo-rekreačné využitie obyvateľmi a návštevníkmi obce Podhájska.

Hlavný športový priestor s multifunkčným ihriskom s plochou 519 štvorcových metrov je navrhnutý na rôzne športové a rekreačné aktivity. Povrch hracej plochy je vybavený povrchom vhodným aj na športové aktivity imobilných športovcov.
