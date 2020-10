Obec Podhorie obnovuje náučný chodník

Podhorie 28. októbra (TASR) – V obci Podhorie v okrese Banská Štiavnica aktuálne dokončujú práce na obnove náučného chodníka Žakýlske pleso, už čoskoro tak pribudnú nové informačné tabule aj oddychové sedenia. Starostka obce Dana Lóžiová chce v najbližších mesiacoch požiadať aj o dotáciu na archeologický výskum na Žakýlskom hrade, v budúcnosti by na mieste jeho pozostatkov chcela obec vybudovať aj vyhliadkovú vežu.



„V týchto dňoch sú v tlači informačné brožúry, ktoré budú k dispozícii do konca týždňa. Vytlačené sú informačné tabule a vo výrobe sú drevené sedenia a drevené stojany na tabule,“ povedala starostka. Na náučnom chodníku má pribudnúť celkom deväť nových informačných tabúľ a tri drevené oddychové sedenia.



O náučný chodník sa obec od jeho vzniku v roku 2007 starala sama Na aktuálnom stave sprievodných prvkov sa podľa slov starostky podpísala najmä klimatická zmena v podobe daždivých rokov a prudkých vysokých letných teplôt. Vlastné zdroje na kompletnú obnovu chodníka obec nemala, požiadala preto o dotáciu od Slovenskej agentúry životného prostredia.



„Náučný chodník výraznou mierou prispieva k rozvoju cestovného ruchu v našej obci. Najmä v tomto roku v dôsledku šírenia nového koronavírusu sa domáci aj návštevníci snažili dostať do prírody a preto bol náš náučný chodník veľmi navštevovaný,“ priznáva starostka. Trasa chodníka vedie cez územie európskeho významu Natura 2000, najväčším lákadlom je však prírodná pamiatka Žakýlske pleso, ktoré je jediným prírodným jazerom v okolí Banskej Štiavnice.



Jednou zo zastávok náučného chodníka sú aj pozostatky Žakýlskeho hradu. Starostka chce v najbližších mesiacoch požiadať o ďalšiu finančnú dotáciu, tentoraz Banskobystrický samosprávny kraj. O archeologický výskum na tomto mieste totiž prejavili záujem vedci zo Slovenskej akadémie vied.



„Písomné pramene o zaniknutom hrade nie sú bohaté, z tohto pohľadu budú výskumom získané informácie veľmi cenné. Sami nevieme, čo nám pomôžu archeológovia odhaliť, možno pozostatky opevnenia a veže, možno zvyšky nádvoria,“ víta iniciatívu starostka.



Dodala tiež, že po skončení výskumu by na mieste, kde kedysi strážny hrad stál, chcela obec vybudovať vyhliadkovú vežu, všetko však bude závisieť od dostupnosti finančných zdrojov.