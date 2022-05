Obec Poproč zrušila súťaž na obnovu a prístavbu domova dôchodcov

Poproč 26. mája (TASR) – Obec Poproč v okrese Košice-okolie zrušila verejné obstarávanie (VO) na obnovu a prístavbu domova dôchodcov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Obec sa rozhodla komplexne prehodnotiť vymedzenie opisu predmetu zákazky - aktualizovať projektovú dokumentáciu stavby vrátane rozpočtu stavby a výkazu/výmeru, a to "aj s ohľadom na súčasnú situáciu v oblasti vývoja inflácie a cien komodít v oblasti stavebníctva na trhu". Následne plánuje vyhlásiť nové VO.



Pôvodná lehota na predkladane ponúk bola 25. marec, potom ju predĺžili do 11. apríla, neskôr do 3. mája a napokon do 31. mája. Ako pre TASR spresnila starostka obce Iveta Komorová Hiľovská, v projekte je potrebné opraviť chyby. Podľa informácií, ktorými disponuje, aj vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov stúpne predpokladaná hodnota zákazky. V už zrušenom VO predstavovala takmer 1,44 milióna eur bez DPH. "Teraz sa možno dostaneme až nad dva milióny eur," dodala. Projekt má byť financovaný prevažne z eurofondov.



Ako predtým pre TASR uviedla riaditeľka domova dôchodcov Katarína Harčariková, hlavným dôvodom plánovanej obnovy je to, že nespĺňajú podmienky kvality a podľa hygienikov musia nedostatky odstrániť. Realizáciou prác by sa zároveň zvýšila kapacita tohto zariadenia pre seniorov.