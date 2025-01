Obec Poruba bude pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií

Poruba 31. januára (TASR) - Samospráva obce Poruba v okrese Prievidza bude pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií vo svojej správe. Na ďalšiu etapu prác získala mimorozpočtové zdroje vo výške 300.000 eur v rámci regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS). Poruba je prvou samosprávou v okrese, ktorá zdroje z tohto opatrenia čerpá. Uviedol to starosta Tomáš Tóth.



Obec zabezpečila projekt na komplexnú obnovu miestnych komunikácií ešte v roku 2019. Pôvodne chcela investíciu financovať z fondov Európskej únie, so žiadosťou nebola úspešná. Zdroje na obnovu komunikácií, ktoré riešia i zachytávanie vody a odtok dažďovej vody, napokon získala z úveru z Environmentálneho fondu. "V roku 2023 sme zrekonštruovali 1,5 kilometra miestnych komunikácií, vlani ďalších 0,5 kilometra," spomenul Tóth.



S obnovou komunikácií na území obce bude samospráva pokračovať, podala projekt cez RIÚS v hodnote 300.000 eur, ktorý jej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo. Na financovaní sa bude podieľať sumou vo výške osem percent. "Sme prvou obcou v rámci Prievidzského okresu a myslím, že i v rámci okresu Partizánske, ktorá čerpá nenávratný finančný príspevok (NFP) z tohto opatrenia. Sme takisto prvou obcou, ktorá získala takýto NFP v našom regióne na rekonštrukciu miestnych komunikácií," vyzdvihol starosta.



Investíciami obec podľa neho rieši "katastrofálny" stav miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie, v zmysle podmienok výzvy mohol investor totiž zrekonštruovať len časť profilu, kadiaľ viedla kanalizácia. "Tým, že máme veľmi úzke komunikácie, niekde ani nie tri metre, to bol veľký problém, lebo hlavne krajnica bola v dezolátnom stave. Toto sme sa snažili riešiť už v roku 2019, keď sme podali projekt, mali sme spracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu a vydané aj stavebné povolenie. Práve s týmto projektom sme boli úspešní aj v tomto programovom období," priblížil.



Tóth zhodnotil, že obci sa podarilo zrekonštruovať približne tri štvrtiny komunikácií v jej správe, ďalšie ju ešte čakajú. S obnovou chce preto pokračovať i v tomto a budúcom roku, a to buď z externých, alebo z vlastných zdrojov.