Obec Práznovce pripravuje výstavbu vodozádržných opatrení
Súčasťou projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení, ktoré budú pozostávať z výmeny spevnených nepriepustných plôch za vegetačnú dlažbu.
Autor TASR
Práznovce 13. februára (TASR) - Obec Práznovce v okrese Topoľčany pripravuje výstavbu nových vodozádržných opatrení. Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), vysúťažená cena za práce je v hodnote 666.500 eur.
Súčasťou projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení, ktoré budú pozostávať z výmeny spevnených nepriepustných plôch za vegetačnú dlažbu. „Vybuduje sa tiež zelená infraštruktúra a zavlažovací systém s napojením na akumulačnú nádrž v areáli futbalového ihriska a areáli cintorína,“ konštatuje sa v popise zákazky.
