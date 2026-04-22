Obec Rabča chce vybudovať park kultúry v priestoroch školského parku
Autor TASR
Rabča 22. apríla (TASR) - Oravská obec Rabča chce vybudovať park kultúry v priestoroch parku miestnej základnej školy. Navrhovaný projekt s názvom Park kultúry pod holým nebom by chcela obec financovať z Fondu na podporu umenia, v rámci ktorého podala žiadosť do výzvy Investície do kultúrnej infraštruktúry. Obec informovala na sociálnej sieti, že park má ambíciu stať sa srdcom kultúrneho a komunitného života v Rabči.
„Na amfiteátri budú vystupovať naše domáce aj zahraničné súbory, konať sa tu budú rôzne kultúrne podujatia, ako je napríklad aj Hviezdoslavov Kubín pod holým nebom a mnohé ďalšie podujatia,“ uviedli z obce s tým, že celý areál je navrhnutý ako plne bezbariérový, aby bol dostupný pre každého - bez rozdielu veku či zdravotného znevýhodnenia.
Súčasťou parku bude haptická mapa pre lepšiu orientáciu a tiež tabule venované významným kultúrnym osobnostiam obce, doplnené o Braillovo písmo, aby boli prístupné aj pre nevidiacich. „Našou víziou je miesto, kde sa stretne celá obec, ako sú deti, mladí, rodiny aj seniori. Miesto, kde budú žiť naše tradície, zaznievať smiech a vzniknú spomienky, ktoré nás budú spájať,“ dodali z obce.
