Obec Raslavice má kraju vrátiť dotáciu na športovisko

Raslavice 15. apríla (TASR) - Pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) je prioritou, aby mu bola vrátená dotácia vo výške 50.000 eur, ktorá bola poskytnutá obci Raslavice na projekt multifunkčného ihriska. V pondelok počas rokovania Zastupiteľstva PSK to skonštatoval predseda kraja Milan Majerský.



Hlavný kontrolór PSK Marcel Novotný pred poslancami predniesol informatívnu správu o výsledkoch finančnej kontroly projektu. Ako povedal, obec vyúčtovala výdavky na projekt vo výške 422.000 eur, z toho bol príspevok PSK vo výške 50.000 eur. Finančná kontrola podľa Novotného zistila, že projekt nebol zrealizovaný a dokončený podľa zmluvy do konca októbra.



"Naša kontrola preukázala to, že prijímateľ dotácie, to znamená obec Raslavice, uviedol poskytovateľa PSK účelovo do omylu. Znamená to, že PSK má právo na vrátenie dotácie v celej výške 50.000 eur," informoval Novotný s tým, že ďalšie veci sú už na Úrade PSK.



Zároveň úradu dali dve odporúčania, čo sa týka poskytovania dotácií. "Prvým je formulovať zmluvy s úspešnými uchádzačmi jednoznačne, aby nedochádzalo k príliš širokému výkladu zmlúv. Druhé odporúčanie je, nastaviť účinný systém vnútornej kontroly, hlavne kontroly na mieste, aby sa takýmto veciam v budúcnosti predchádzalo," doplnil hlavný kontrolór.



Majerský deklaruje, že budú v takýchto prípadoch ostražitejší. "Budeme kontrolovať prísnejšie takéto vyššie účelové dotácie alebo dotácie v rámci Výzvy pre región," skonštatoval. Povedal, že po novom budú projekty kontrolovať aj priamo na mieste, "aby sme naozaj boli presvedčení o tom, že konkrétny projekt bol zrealizovaný," vysvetlil.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že v prípade projektu ihriska v Raslaviciach momentálne prebieha preverovanie všetkých okolností. "Zabezpečujú sa potrebné listinné materiály, čakáme na doručenie záverov požadovaných kontrol zo strany kompetentných orgánov, ktoré majú byť ukončené do konca apríla. Po doručení všetkých výsledkov, podkladov a materiálov bude rozhodnuté o ďalšom postupe," vyhlásila.



Podľa medializovaných informácií z februára tohto roka ihrisko v obci nevybudovali a zverejnené fotografie s ihriskom sú len fotomontáž, aby obec neprišla o dotáciu. Starosta Adrián Rychvalský poprel, že by malo ísť o podvod. Práce museli podľa neho reklamovať a urobiť všetko nanovo.



Na projekt okrem PSK prispel aj Fond na podporu športu, ktorý žiada vrátiť dotáciu vo výške viac ako 210.000 eur.