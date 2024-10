Obec Rimavské Janovce plánuje výstavbu novej turistickej rozhľadne

Rimavské Janovce 31. októbra (TASR) - Obec Rimavské Janovce plánuje vybudovať novú turistickú rozhľadňu. Vzniknúť má na vrchu Tuba v susedstve obce a ponúkne výhľady na široké okolie. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Uhrin.



Výstavba rozhľadne má podľa samosprávy doplniť ponuku regiónu v oblasti cestovného ruchu, ktorú v okolí obce vytvára najmä neďaleká rekreačná oblasť Kurinec či kostoly Gotickej cesty. Turistická rozhľadňa v oblasti chýba, najbližšie sa nachádzajú na Maginhrade a nad obcou Tachty. "Keď to zoberiem vzdušnou čiarou, jedna je vzdialená skoro 25 kilometrov, druhá viac ako 30 kilometrov," priblížil Uhrin.



Samospráva plánuje rozhľadňu postaviť na vrchu Tuba s nadmorskou výškou takmer 290 metrov. Rozhľadňa by mala byť vysoká približne 13 metrov. Na vrchole sa bude nachádzať vyhliadková plošina, ktorá návštevníkom ponúkne výhľady na široké okolie. "Keď je jasno, vidno odtiaľ aj Nízke Tatry," skonštatoval starosta. Ako dodal, nová atrakcia by mohla prilákať aj návštevníkov rekreačnej oblasti Kurinec, ktorú s obcou pred niekoľkými rokmi prepojili cyklotrasou.



Obec na výstavbu rozhľadne dostala z výzvy určenej pre najmenej rozvinuté okresy regionálny príspevok vo výške takmer 80.000 eur. V súčasnosti hľadá zhotoviteľa stavebných prác, samotná výstavba by následne mala trvať približne šesť mesiacov. V budúcnosti by obec chcela získať financie aj na vybudovanie náučného prístupového chodníka, ktorý by viedol k rozhľadni.