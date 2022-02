Obec Šarišské Dravce plánuje v tomto roku opraviť cestu pri cintoríne

Šarišské Dravce 2. februára (TASR) – Oprava miestnej komunikácie pri cintoríne za 82.840 eur je najväčšou investíciou obce Šarišské Dravce v okrese Sabinov v tomto roku. Okrem toho samospráva plánuje pokračovať vo výstavbe nájomných bytov.



"Pomohlo by nám, ak by zo strany štátu bola našej obci poskytnutá dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja pre najmenej rozvinuté okresy na tento projekt,“ uviedol pre TASR starosta obce Šarišské Dravce Marko Angelovič.



Za najväčší problém, ktorý samosprávu trápi, považuje riešenie jednoduchých pozemkových úprav, kde sa nachádza približne 500 vlastníkov pozemkov.



"Naša obec sa postupne rozvíja, čomu napomohla výstavba nájomných bytov a vytvorenie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu mladým rodinám. Plánujeme pokračovať výstavbou nájomných deväťbytových jednotiek, lebo mladí ľudia sa sťahujú z okolitých obcí, ale aj miest, do našej obce," priblížil starosta.



Ako ďalej povedal, pandémia ochorenia COVID-19 poznačila chod obce tým, že sa všetky aktivity časovo predlžili.



"Žijeme neľahkú dobu takmer bez kontaktov, žiadne obecné podujatia, žiadne alebo obmedzené stretnutia a ešte k tomu veľmi rýchly rast cien. Naša obec stratila na koronakríze výpadkom dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obce približne 25.000 eur," skonštatoval Angelovič.



Obec má 1217 obyvateľov a ročne hospodári s rozpočtom približne 1,2 milióna eur.