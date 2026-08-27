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Obec Sekule plánuje obnovu budovy kultúrneho domu za 1,06 milióna eur
Obec plánuje do konca augusta podať žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu.
Autor TASR
Sekule 27. augusta (TASR) - Obec Sekule v okrese Senica plánuje obnovu budovy kultúrneho domu. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,06 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených Úradom pre verejné obstarávanie. Starosta obce Adrian Krajčír pre TASR uviedol, že uskutočnenie projektu závisí od získania financií z eurofondov. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Obec plánuje do konca augusta podať žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Komplexná obnova má zlepšiť energetickú hospodárnosť objektu, technický stav a komfort a zabezpečiť bezbariérový prístup.
Súčasťou obnovy budú búracie a demontážne práce, úpravy vstupov vrátane nových schodísk, rámp a bezbariérových prístupov, revitalizácia okolitých spevnených plôch a zateplenie obvodového plášťa.
Rekonštrukcia sa dotkne aj strechy, ktorá dostane novú tepelnú izoláciu, hydroizoláciu a krytinu. Vymeniť sa majú vonkajšie okná, dvere a presklené steny. V interiéri sú naplánované dispozičné úpravy, nové hygienické zariadenia, podlahy, podhľady, obklady a povrchové úpravy.
Projekt počíta aj s modernizáciou technických zariadení budovy. Súčasťou zákazky je nové vykurovanie s tepelnými čerpadlami, vzduchotechnika, chladenie, nové rozvody zdravotechniky a elektroinštalácie vrátane podzemnej elektrickej prípojky. Práce by mali podľa projektovej dokumentácie trvať 12 mesiacov.
Obec plánuje do konca augusta podať žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Komplexná obnova má zlepšiť energetickú hospodárnosť objektu, technický stav a komfort a zabezpečiť bezbariérový prístup.
Súčasťou obnovy budú búracie a demontážne práce, úpravy vstupov vrátane nových schodísk, rámp a bezbariérových prístupov, revitalizácia okolitých spevnených plôch a zateplenie obvodového plášťa.
Rekonštrukcia sa dotkne aj strechy, ktorá dostane novú tepelnú izoláciu, hydroizoláciu a krytinu. Vymeniť sa majú vonkajšie okná, dvere a presklené steny. V interiéri sú naplánované dispozičné úpravy, nové hygienické zariadenia, podlahy, podhľady, obklady a povrchové úpravy.
Projekt počíta aj s modernizáciou technických zariadení budovy. Súčasťou zákazky je nové vykurovanie s tepelnými čerpadlami, vzduchotechnika, chladenie, nové rozvody zdravotechniky a elektroinštalácie vrátane podzemnej elektrickej prípojky. Práce by mali podľa projektovej dokumentácie trvať 12 mesiacov.