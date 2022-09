Obec Silická Jablonica opravuje oporné múry potoka, hrozí ich zrútenie

Silická Jablonica 27. septembra (TASR) – V obci Silická Jablonica v okrese Rožňava sa minulý týždeň začali práce na rekonštrukcii Bazínskeho potoka. Obnovy sa dočkajú rozpadávajúce sa oporné múry, vyčistené však bude i samotné koryto potoka. Pre TASR to uviedol starosta Bartolomej Angyal.



Rekonštrukcia Bazínskeho potoka zahŕňa opravu oporného múru na vyše 190 metrov dlhom úseku. "Tie múry majú viac ako 50 rokov. Neviem, či do nich nedali dosť cementu, ale rozpadávajú sa. Najmä od cesty, kadiaľ chodia nákladné vozidlá, ktoré vozia drevo," uviedol starosta. Ako skonštatoval, v obci sa obávali, že sa oporné múry zrútia, čo by mohlo poškodiť i priľahlú cestu.



O opravu oporných múrov sa samospráva usilovala už niekoľko rokov, obec s menej ako 190 obyvateľmi však práce z vlastného rozpočtu financovať nedokázala. Ako priblížil starosta, na projekt opakovane žiadali o dotáciu, so žiadosťou cez Environmentálny fond boli napokon úspešný tento rok. Práce za vyše 133.000 eur podľa zverejnenej zmluvy realizuje spoločnosť Stehel Construction, dokončené by mali byť ešte tento rok.