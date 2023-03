Obec Sirk chce rozšíriť kapacity v materskej škole

Sirk 13. marca (TASR) – Obec Sirk v okrese Revúca pripravuje projekt zameraný na rozšírenie kapacít v miestnej materskej škole (MŠ). Tá už v súčasnosti funguje v dvojzmennej prevádzke a časť detí musí do škôlky chodiť v popoludňajších hodinách. Pre TASR to uviedol starosta obce Daniel Fakla.



"Kapacitu máme momentálne pre 21 detí, v škôlke máme však 38 detí. Ideme na dve zmeny, časť detí chodí doobeda, druhé chodia poobede," skonštatoval Fakla. Ako dodal, v škôlke pritom majú takmer výlučne deti v predškolskom veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.



Nedostatočné kapacity v materskej škole plánujú v Sirku vyriešiť s pomocou prístavby, projekt by chceli financovať z plánu obnovy a odolnosti. Samospráva už má vysúťaženého aj dodávateľa prác, aktuálne pracuje na stavebnom povolení. Po jeho získaní bude podávať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške viac ako 400.000 eur.



Obec Sirk má podľa ostatného sčítania obyvateľstva viac ako 1300 obyvateľov, z nich vyše 28 percent je vo veku do 14 rokov. "Podľa toho, ako to u nás vyzerá s pôrodnosťou, bude detí čím ďalej, tým viac," uviedol Fakla. Ako dodal, obec už v minulosti na škôlku dotáciu získala, financie však boli určené len na nákup postieľok a iného materiálno-technického vybavenia.