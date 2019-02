Obec Skároš chce zberným dvorom predísť tvorbe čiernych skládok

Po novom bude zber dopadu zabezpečovaný prostredníctvom kontajnerov v objeme sedem kubických metrov, ktoré budú umiestnené na zbernom dvore.

Skároš 10. februára (TASR) – S výstavbou zberného dvora sa v obci Skároš v okrese Košice-okolie začne v najbližších dňoch. Pre TASR to povedal starosta Ľubomír Vranka s tým, že v rámci projektu, na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške približne 190.000 eur, pribudnú kontajnery, stojiská aj dopravná technika. Projekt má byť zrealizovaný do konca mája.



Jeho cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky na nakladanie s odpadmi pre obyvateľov obce Skároš a zároveň pravidelným zberom a odvozom odpadu zlepšiť hygienickú situáciu a zvýšiť životné podmienky v marginalizovanej rómskej komunite (MRK), ktorá nemá prístup k zberu a odvozu komunálneho odpadu. "Ja si od tohto sľubujem, že už nebudú znova vznikať čierne skládky, že Skároš a okolie budú čistejšie a že občania budú mať vytvorené lepšie podmienky na triedený zber. Naším cieľom je v maximálnej možnej miere triediť odpad," uviedol. V obci podľa jeho slov pravidelne odstraňujú nelegálne skládky odpadu, ktoré vznikajú napríklad pri ceste, či pri potoku. "Je ťažké zistiť, či odpad vyhodil občan Skároša, alebo ľudia, ktorí tadiaľto prechádzajú," vysvetlil.



Po novom bude zber dopadu zabezpečovaný prostredníctvom kontajnerov v objeme sedem kubických metrov, ktoré budú umiestnené na zbernom dvore. Domácnosti budú zbierať odpad do 110-litrových zberných nádob a kontajnerov s objemom 1100 litrov, umiestnených na stojisku, tie budú v pravidelných intervaloch odvážať na likvidáciu. Dve zo štyroch kontajnerových stojísk budú umiestnené v lokalite, kde bývajú obyvatelia MRK.



Zberný dvor s rozlohou 800 štvorcových metrov bude vedľa rozostavanej čistiarne odpadových vôd. Veľkoobjemové kontajnery budú určené na objemový, drobný stavebný aj na triedený odpad. "V obci máme zavedený vrecový zber a pokiaľ niekto bude mať veľa toho vytriedeného odpadu, bude ho môcť odniesť na zberný dvor," povedal starosta.



"Budeme robiť aj osvetu a snažiť sa ľuďom vysvetliť, v čom sú výhody triedeného zberu a ako s ním majú nakladať," dodal Vranka s tým, že pôjde aj o akcie zamerané na deti a mládež.