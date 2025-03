Obec Skýcov si pripomenula 80. výročie vypálenia fašistami

Skýcov 16. marca (TASR) - Slávnostnou svätou omšou a položením vencov i kvetov k pamätníku prvej a druhej svetovej vojny si obyvatelia Skýcova v okrese Zlaté Moravce pripomenuli 80. výročie vypálenia obce. Nemecké jednotky ju vypálili 16. marca 1945 ako represálie za podporu partizánskeho hnutia. Nech je táto spomienka aj výzvou, aby sme si mier a spravodlivosť chránili každým jedným dňom, povedal počas pietnej spomienky predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.



V Skýcove žilo počas vojny približne 1500 obyvateľov a takmer rovnaký bol aj počet partizánov, ktorí boli ubytovaní takmer v každom dome v dedine. Skýcovčania na svoju pomoc partizánom napokon doplatili. V čase, keď sa k Pohroniu priblížil front, pripojili sa partizánske skupiny k vojskám II. ukrajinského frontu. Obec tak zostala bez ochrany a vstúpili do nej nemecké oddiely.



Po tom, ako prinútili ľudí opustiť svoje domovy, celý Skýcov vypálili. Zhorelo 262 domov. Ostali len kostol, fara a pár domov, v ktorých boli ubytovaní Nemci. O dva týždne 30. marca 1945 bol Skýcov oslobodený vojakmi sovietskej a rumunskej armády. Jeho obyvatelia sa mohli vrátiť domov, do vypálenej obce.



Počas druhej svetovej vojny pôsobilo zo Skýcova v rôznych partizánskych skupinách 39 mužov, šesť Skýcovčanov na východnom fronte vstúpilo do 1. československej armády pod velením generála Ludvíka Svobodu. Do koncentračných táborov bolo odvlečených 18 občanov Skýcova. O život prišlo počas vojny 13 obyvateľov obce.



Symbol červeného plameňa sa objavuje aj v erbe Skýcova. Pripomína vypálenie obce, ale aj tradíciu pálenia vápna, ktorá patrí medzi technické národné kultúrne pamiatky regiónu.