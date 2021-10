Obec Slavošovce získala dotáciu na dobudovanie ciest a chodníkov

Slavošovce 1. októbra (TASR) – Obec Slavošovce v okrese Rožňava získala dotáciu na projekt s názvom Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, v rámci ktorého chce zrekonštruovať existujúce a vybudovať nové cesty a chodníky. Ako pre TASR uviedol starosta Štefan Bašták, s prácami by mohli začať počas budúceho roka.



Podľa starostu Slavošoviec už bolo verejné obstarávanie na zhotoviteľa ukončené, aktuálne sa ponuky skúmajú a vyhodnocujú. „Nasledovať bude kontrola verejného obstarávania, môže to trvať aj pol roka,“ dodal Bašták. Predpokladaná hodnota zákazky bola vo verejnom obstarávaní stanovená na viac ako 300.000 eur, stavebné práce by mali podľa súťažných podkladov trvať 10 mesiacov.



V rámci projektu obec počíta s úpravou cesty za kostolom a predĺžením už existujúceho chodníka v tejto lokalite či rekonštrukciou cesty a chodníka pri potoku Štítnik. Vybudovať chce samospráva aj celkom nový chodník pozdĺž cesty III/3040 od lokality Kasáreň smerom do centra obce a nové osvetlenie na priechodoch pre chodcov.



„Deti chodia do školy okolo štátnej cesty, je to nebezpečné,“ dodal starosta s tým, že projekt má prispieť najmä k bezpečnosti dopravy a obyvateľov obce. Na financovanie projektu získala samospráva dotáciu z Ministerstva vnútra SR v rámci výzvy, ktorá má obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít zabezpečiť zlepšenie dostupnosti k základným službám v obci.