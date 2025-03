Slovenské Pravno chce prestavať objekt bývalej školy na bytový dom

Slovenské Pravno 25. marca (TASR) - Obec Slovenské Pravno v okrese Turčianske Teplice má záujem prestavať objekt bývalej základnej školy (ZŠ) na bytový dom. Dodávateľa projektovej dokumentácie, ktorý bude zároveň i realizátorom stavebných prác, hľadá cez verejnú súťaž. Náklady odhadla na viac ako 1,7 milióna eur.



Dom sa nachádza v existujúcej zástavbe areálu ZŠ na začiatku obce v blízkosti cesty druhej triedy. "Objekt je trojpodlažný, s valbovou strechou a čiastočným podpivničením. Prestavbou sa vytvorí na existujúcom pôdoryse a podlažiach 17 bytových jednotiek s pridruženými technickými, komunikačnými a skladovými priestormi," opísala obecná samospráva vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V dome sa podľa nej budú nachádzať jedno-, dvoj- a trojizbové byty. "Prestavba objektu bude zahŕňať nové dispozičné riešenia, nové vnútorné rozvody vody, kanalizácie, vykurovania, plynoinštalácie, elektroinštalácie a nový systém ochrany pred bleskom. Vybuduje sa parkovisko s 26 státiami vrátane dvoch státí pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie," doplnila.



Náklady na zabezpečenie projektu, ako i stavebných prác odhadla samospráva na 1.785.900 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Investíciu chce financovať z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie od Ministerstva dopravy SR a vlastných zdrojov. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.



Vybraný dodávateľ by mal projektovú dokumentáciu vypracovať do 40 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo a stavebné práce zrealizovať do 400 dní odo dňa prevzatia staveniska.