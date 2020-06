Obec Smolník chystá rekonštrukciu rozhlasu približne za 167.000 eur

Smolník 29. júna (TASR) – Obec Smolník v okrese Gelnica chystá rekonštrukciu obecného rozhlasu. Na projekt, ktorý zahŕňa aj varovný systém, získali nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 159.000 eur. Sumou približne 8000 eur prispeje zo svojho rozpočtu. Ako pre TASR povedal starosta Radoslav Dlugoš, aktuálne pripravujú podklady pre verejné obstarávanie.



Ako pripomenul, obecný rozhlas slúži na informovanie obyvateľov aj ich varovanie v prípade mimoriadnych udalostí, no je v dezolátnom stave. V obci je doposiaľ rozmiestnených okolo 20 ampliónov, respektíve reproduktorov, po novom by ich malo byť približne 50.



Podľa jeho slov bude systém pracovať aj s rôznymi výstrahami týkajúcimi sa počasia. Súčasťou bude tiež nová siréna a ovládací pult na obecnom úrade. Napríklad na hraniciach dolín, ktoré sú vstupom do lesných porastov, budú hlásiče na zadymenie. „Zopárkrát sa nám stalo, že nám horeli lesy. Tie hlásiče budú vnímať zadymenia a bude to prepojené napríklad s hasičmi či lesníkmi,“ spresnil s tým, že v prípade požiaru tak budú vedieť promptne reagovať.



„Ak by sme potrebovali zahlásiť nejakú mimoriadnu udalosť alebo oznam, bude možné tak urobiť aj cez telefón, nebude potrebné fyzicky ísť do hlásateľne na obecný úrad,“ povedal starosta. Podľa neho by obyvatelia prostredníctvom mobilnej aplikácie mohli dostávať informácie aj do svojich telefónov. Pôjde o bezdrôtový rozhlas.



Dlugoš predpokladá, že víťaz verejného obstarávania by mohol byť známy približne o mesiac. Samotné rekonštrukčné práce by mali trvať dva mesiace.