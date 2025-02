Obec Soľ pripravuje výstavbu troch bytových domov s nájomnými bytmi

Soľ 23. februára (TASR) - V obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou plánujú výstavbu nájomných bytov. Zapojiť sa chcú do výzvy zameranej na financovanie výstavby bytov určených predovšetkým pre rómsku komunitu. Ako pre TASR uviedol starosta Jozef Berta, obec má pripravenú aj projektovú dokumentáciu.



"Dlhodobo sme pracovali na majetkovoprávnom vysporiadaní územia a projekčnej príprave. Žiaľ, do prvého termínu výzvy sme sa nezapojili a medzitým sme dostali informáciu, že ďalšie projekty, ktoré budú podané v druhom termíne, budú zaradené iba do zásobníka z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov," uviedol starosta.



Obec Soľ má skúsenosti s nájomným bývaním, v minulosti postavili 24 bytov. "Niektorí hovoria, že rómske byty sú 'vybývané', ale všetko závisí od prístupu samosprávy aj samotných nájomníkov. My s týmto problém nemáme," doplnil Berta.



Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu troch bytových domov, každý so šiestimi bytmi. "V tejto chvíli pripravujeme projekt a uvidíme, ako to dopadne. Bol by som rád, keby boli pozitívne ohodnotené aj projekty, ktoré budú v zásobníkoch, pretože problém bývania je na východnom Slovensku stále veľmi aktuálny," uzavrel starosta.