< sekcia Regióny
Obec Štefanov hľadá zhotoviteľa telocvične pri ZŠ za takmer milión eur
Po vstupe do objektu sa má nachádzať zádverie, z ktorého je plynulý prístup do jednotlivých šatní s hygienickým zázemím.
Autor TASR
Štefanov 18. marca (TASR) - Obec Štefanov v okrese Senica hľadá formou verejného obstarávania zhotoviteľa telocvične v areáli tamojšej základnej školy (ZŠ) s materskou školou za takmer milión eur. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23. marca. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Navrhovaný objekt telocvične počíta s funkčným a prehľadným dispozičným riešením. Po vstupe do objektu sa má nachádzať zádverie, z ktorého je plynulý prístup do jednotlivých šatní s hygienickým zázemím. Zo zádveria povedie vstup aj na chodbu, ktorá bude priamo prepojená s priestorom telocvične.
Z chodby budú prístupné ďalšie miestnosti zázemia ako kabinet, toaleta so zádverím a miestnosť pre upratovačku. Sklad náradia je situovaný priamo pri telocvični s priamym vstupom z jej priestoru. Technická miestnosť, v ktorej bude umiestnená technológia, zabezpečujúca prevádzku objektu, bude prístupná z exteriéru.
V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú iné objekty, ktoré by boli predmetom projektovej dokumentácie a bránili by realizácií projektu.
Cieľom je zlepšiť športovú infraštruktúru pre žiakov školy aj obyvateľov obce. Predpokladaná hodnota zákazky je 976.521 eur bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Projekt nebude financovaný z fondov Európskej únie a jeho predpokladaná doba realizácie je 12 mesiacov.
Obstarávateľ zároveň požaduje, aby úspešný uchádzač a jeho subdodávatelia boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V prípade skupiny dodávateľov bude potrebné určiť vedúceho člena a upraviť vzájomné vzťahy zmluvou.
Navrhovaný objekt telocvične počíta s funkčným a prehľadným dispozičným riešením. Po vstupe do objektu sa má nachádzať zádverie, z ktorého je plynulý prístup do jednotlivých šatní s hygienickým zázemím. Zo zádveria povedie vstup aj na chodbu, ktorá bude priamo prepojená s priestorom telocvične.
Z chodby budú prístupné ďalšie miestnosti zázemia ako kabinet, toaleta so zádverím a miestnosť pre upratovačku. Sklad náradia je situovaný priamo pri telocvični s priamym vstupom z jej priestoru. Technická miestnosť, v ktorej bude umiestnená technológia, zabezpečujúca prevádzku objektu, bude prístupná z exteriéru.
V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú iné objekty, ktoré by boli predmetom projektovej dokumentácie a bránili by realizácií projektu.
Cieľom je zlepšiť športovú infraštruktúru pre žiakov školy aj obyvateľov obce. Predpokladaná hodnota zákazky je 976.521 eur bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Projekt nebude financovaný z fondov Európskej únie a jeho predpokladaná doba realizácie je 12 mesiacov.
Obstarávateľ zároveň požaduje, aby úspešný uchádzač a jeho subdodávatelia boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V prípade skupiny dodávateľov bude potrebné určiť vedúceho člena a upraviť vzájomné vzťahy zmluvou.