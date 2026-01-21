< sekcia Regióny
Obec Štiavnické Bane hľadá zhotoviteľa čistiarne odpadových vôd
Predmetom zákazky je vybudovanie ČOV v obci Štiavnické Bane, jej výstavbu bude obec financovať z prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov.
Autor TASR
Štiavnické Bane 21. januára (TASR) - Obec Štiavnické Bane v okrese Banská Štiavnica hľadá zhotoviteľa čistiarne odpadových vôd (ČOV) v hodnote viac ako 951.000 eur bez DPH. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.
Predmetom zákazky je vybudovanie ČOV v obci Štiavnické Bane, jej výstavbu bude obec financovať z prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov. Práce by mali trvať 12 mesiacov. Svoje ponuky môžu záujemcovia posielať do 9. februára.
Starosta Stanislav Neuschl priblížil, že dotáciu získali ešte vlani, s prácami by chceli začať hneď po ukončení verejného obstarávania. Nová ČOV bude situovaná na okraji dediny, v jej najspodnejšej časti.
Predmetom zákazky je vybudovanie ČOV v obci Štiavnické Bane, jej výstavbu bude obec financovať z prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov. Práce by mali trvať 12 mesiacov. Svoje ponuky môžu záujemcovia posielať do 9. februára.
Starosta Stanislav Neuschl priblížil, že dotáciu získali ešte vlani, s prácami by chceli začať hneď po ukončení verejného obstarávania. Nová ČOV bude situovaná na okraji dediny, v jej najspodnejšej časti.