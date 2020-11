Obec Štiavnické Bane je známa aj za polárnym kruhom

V základnej škole majú dravcov, opice, krokodíla aj leguána

Štiavnické Bane 28. novembra (TASR) – V Štiavnických Baniach sa narodilo alebo pôsobilo hneď niekoľko významných osobností. Obec na Maximiliána Hella, Jána Palárika či Jozefa Záhoru ani v súčasnosti nezabúda, naopak, ich pamiatku si pripomína najmä živými zážitkami s odkazmi na dávnu históriu.Azda najznámejšími rodákmi zo Štiavnických Baní sú Hellovci.vysvetlil starosta Stanislav Neuschl.V obci je však prítomný najmä odkaz Maximiliána Hella, ktorého meno nesie miestna základná škola aj múzeum zriadené v zrekonštruovanej bašte niekdajšieho vindšachtského opevnenia. Rodák zo Štiavnických Baní v roku 1768 na nórskom ostrove Vardo pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk, vďaka čomu dokázal na tú dobu veľmi presne vypočítať vzdialenosť Zeme od Slnka.uviedol starosta. Okrem iného si pamiatku slávneho astronóma v obci pripomínajú každoročne aj medzinárodnou konferenciou.O Štiavnických Baniach bolo v minulosti počuť aj v Paríži. Zaslúžil sa o to kňaz Jozef Záhora, ktorý v priestoroch miestneho kláštora založil jednu z prvých rezbárskych škôl a dielní v Európe.povedal starosta.Záhora sa zameriaval najmä na výrobu detských hračiek, ktoré boli aj po jeho smrti dielňou prezentované na mnohých medzinárodných výstavách vrátane francúzskej metropoly. Odkazom na pamiatku dielne na drevené hračky je v obci Rezbársky deň, ktorý svoje aktivity zvykne prepojiť aj so spomienkou na Jána Palárika, ktorý v Štiavnických Baniach v minulosti pôsobil.Základnú školu s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach chceli pred niekoľkými rokmi uzatvoriť a miestne deti poslať do škôl v neďalekej Banskej Štiavnici. Dnes je situácia opačná, vlastný dopravný systém školy už nestačí a deti z okolia vozí aj špeciálna linka regionálneho dopravcu. Reportáže z prostredia školy tu dokonca natáčali štáby z Nemecka, Francúzska a ďalších európskych krajín.V základnej a materskej škole v Štiavnických Baniach bol pred niekoľkými rokmi nedostatok žiakov, v súčasnosti sú kapacity plné, viac ako polovica z nich do školy dochádza z okolia.vysvetlil riaditeľ školy Pavel Michal. Z 259 detí do školy autobusmi cestuje 170.Záchranou pre obecnú školu bolo sokoliarstvo, ktoré priniesol práve riaditeľ.prezradil Michal s tým, že práca s dravcami je klasifikovaná rovnako ako iné predmety.vysvetlil Michal. Podľa riaditeľa sú vďaka tomu žiaci 8. a 9. ročníka na úrovni profesionálneho sokoliara a veľmi ľahko si nájdu uplatnenie aj na trhu práce. V rámci biologickej ochrany ide najmä o pozície na civilných či vojenských letiskách, v mestách, na poľnohospodárskych družstvách či v cestovnom ruchu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.Súčasťou školského areálu je aj Aves park zameraný na prírodovednú gramotnosť. Okrem viac ako šiestich desiatok rôznych dravcov v základnej škole možno nájsť aj exotické papagáje, ryby, korytnačky, krokodíla, leguána, chameleóna, kone či opice. Vďaka záchranným programom v spolupráci so zoologickými záhradami sa žiaci v priamom kontakte stretávajú s kriticky ohrozenými druhmi živočíchov. Patria medzi ne napríklad tamaríny pinčie, malý druh primátov z Kolumbie, či orliaky kamčatské, ktoré patria k najväčším lietajúcim dravcom na svete.V areáli parku možno nájsť aj tematické záhrady. Medzi tropickou, provensálskou, dažďovou a japonskou, vyniká najmä prvá vertikálna exteriérová záhrada na Slovensku umiestnená priamo na stene budovy školy.vysvetlil Michal.prezradil riaditeľ s tým, že aj keď o ničom podobnom vo svete ešte nepočul, technicky je možné ju vybudovať.Areál školy je počas roka bezplatne prístupný aj verejnosti, sprievodcov robia študenti, vďaka čomu získavajú ďalšie zručnosti a schopnosti najmä v oblasti komunikácie. Na jar a na jeseň prichádzajú najmä exkurzie z iných škôl, počas leta napríklad rodiny s deťmi. Školu, ktorej ešte pred niekoľkými rokmi hrozil zánik, teraz počas júla a augusta navštívi v priemere asi 12.000 návštevníkov.Obec Štiavnické Bane vyhľadávajú turisti najmä pre tajchy. Kým počas letnej sezóny ich tu počítajú v tisícoch, v zime patria menším skupinám, korčuliarom a otužilcom z radov ľadových medveďov. Najväčšie investície sa samospráva snaží získavať na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP). Kým v jednej už zriadila múzeu, v iných plánuje kultúrny stánok či nájomné byty.Banskoštiavnické tajchy, ako pozostatok unikátneho systému na odčerpávanie vody rodu Hellovcov zo Štiavnických Baní, v súčasnosti slúžia už len na rekreačné účely. Na území Štiavnických Baní sa ich nachádza celkom šesť, počas leta ich vyhľadáva veľké množstvo návštevníkov.povedal starosta obce Stanislav Neuschl. Dodal však, že výstavbou veľkých parkovísk v ich blízkosti by tajchy stratili svoje prírodné čaro, ktoré majú dnes.Využitie našli pre jazerá domáci aj počas zimného obdobia.vysvetlil starosta s tým, že ľad na všetkých tajchoch v obci v zimných mesiacoch dosahuje dostatočnú hrúbku aj na korčuľovanie.Do Vindšachty obec zainvestovala aj vytvorením pláže pre rodiny s deťmi, väčšiu pozornosť však samospráva v investíciách venuje národným kultúrnym pamiatkam. S pomocou nórskych fondov dokázala zrekonštruovať baštu niekdajšieho vindšachteského opevnenia, v ktorej sa dnes nachádza múzeum venované astronómovi Maximiliánovi Hellovi a významným prvenstvám obce.priznal starosta.Nórske fondy sa obec pokúsila získať aj na obnovu ďalšej NKP, v prípade kláštora hieronymitánov sa to však zatiaľ nepodarilo.uviedol starosta s tým, že najbližšie sa financie pokúsia získať z rezortu kultúry.V priestoroch kláštora sa dnes nachádza napríklad funkčné retro kino, s premietaním na starých kotúčoch by obec chcela pokračovať. Kláštor však potrebuje rekonštrukciu nádvoria aj interiérov, samospráva by z neho rada urobila kultúrny stánok s kapacitou 200 osôb vhodný na organizáciu rôznych podujatí. Nachádzať by sa v ňom v budúcnosti mohla aj malá galéria či rezbárska dielňa, odkazujúca na históriu výroby drevených hračiek v týchto priestoroch.Obnovy sa čoskoro možno dočká aj iná NKP. Z budovy bývalého majera, v ktorej sídlil úrad pre správu osady Sigelsberg, by obec s pomocou štátnej dotácie rada spravila nájomné byty. Aktuálne čaká na vypracovanie projektovej dokumentácie, odhaduje však, že náklady by sa mohli vyšplhať na 2,5 milióna eur.vysvetlil starosta.