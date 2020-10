Obec Stožok má pracovníčky, ktoré sú ochotné pracovať na testovaní

Stožok 21. októbra (TASR) – Celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 sa dá pripraviť aj v krátkom čase, určite sa však nedajú dodržať všetky podmienky tak, aby bolo úplne bezpečné. Pre TASR to v stredu uviedla starostka obce Stožok v Detvianskom okrese Darina Petrincová. „Našťastie, sme menšia obec a máme akurát dve pracovníčky, ktoré sú ochotné ísť pracovať aj cez víkend. Hodiny si potom vyčerpajú ako náhradné voľno, pretože s financiami je to horšie. Sú si toho vedomé a súhlasia s tým,“ dodala.



Spomenula tiež, že ak to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene schváli, na testovanie si samospráva vybrala obecný športový areál. „Tu máme k dispozícii šatne a prekrytú tribúnu. V inej miestnosti si to neviem predstaviť. Dva vchody do budovy, keď by jeden používali ľudia na vchádzanie a druhý na vychádzanie, podľa mňa vie zabezpečiť málokto,“ podotkla a doplnila, že ťažšie je zabezpečiť aj priestory na čakanie.



Ako poznamenala, z materiálneho vybavenia má samospráva zabezpečiť päť stolov, štyri stoličky, nástenku, predlžovací kábel a kôš na odpadky. „Čo je horšie, sú dva počítače, mobilný telefón a prístup k internetu. Počítače si požičiame pracovné, nie všade je však prístup na internet. Samozrejme, aj tento problém sa však dá vyriešiť,“ ukončila Petrincová.



Prvé kolo celoplošného testovania vláda naplánovala na posledné dva októbrové a prvý novembrový deň. Druhé kolo by sa malo uskutočniť o týždeň neskôr, teda v dňoch 6. až 8. novembra.



Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase od 08.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál, následne budú bezpečne zlikvidované, informuje Ministerstvo obrany SR na webovej stránke.