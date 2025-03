Obec Štrba chce zrekonštruovať školský športový areál, žiada o dotáciu

Štrba 18. marca (TASR) - Obec Štrba chce zrekonštruovať školský športový areál, na realizáciu projektu žiada dotáciu z Fondu na podporu športu. Samospráva pred časom podpísala zmluvu so zhotoviteľom, z ktorej vyplýva, že cena diela bude na úrovni 726.000 eur s DPH. Starosta Štrby Michal Sýkora verí, že so žiadosťou budú úspešní.



Školu postavili v roku 1968 a následne tam vybudovali aj ihrisko a telocvičňu. Športové triedy vznikli v Štrbe v roku 1972. "To ihrisko je zanedbané a potrebuje obnovu. U nás v obci sme vychovali 12 olympionikov, takže história športu je tu naozaj bohatá. Aj preto chceme tento areál zrekonštruovať a zmodernizovať, aby plnohodnotne slúžil deťom, ktoré športujú. V našej škole je veľmi dobré zázemie pre športovcov, žiaci majú aj viac hodín telovýchovy. Máme v tomto prípade podporu Slovenského olympijského výboru aj atletického zväzu," zdôvodnil Sýkora.



V areáli má vzniknúť nová bežecká dráha a ihrisko pre viaceré druhy športov. Celé územie zároveň upravia a oplotia. Obec už schválila spolufinancovanie projektu na úrovni 254.000 eur, čo je 35 percent z celkových nákladov. O udelení dotácie sa podľa Sýkoru rozhodne čoskoro. V prípade schválenia finančných prostriedkov má zhotoviteľ na dokončenie diela 18 mesiacov od odovzdania staveniska.



Starosta podotkol, že aktuálne v škole prerábajú časť elektrických rozvodov. V minulosti tam prešlo obnovou hygienické zázemie, zmodernizovalo sa vybavenie učební a zrekonštruovala telocvičňa. Na streche vytvorili ďalšie športovisko, ktoré slúži na tenis, pingpong a pre miestny folklórny súbor.