Obec Štrba postaví nový chodník na ulici Čsl. armády vďaka eurofondom

Štrba 2. februára (TASR) - V podtatranskej obci Štrba postavia nový chodník, bude viesť po ulici Čsl. armády popred rodinné domy. Štefan Bieľak z tamojšieho obecného úradu pre TASR potvrdil, že ide o ulicu v smere z centra obce do Važca. Celkové náklady na výstavbu sú na úrovni viac ako 240.000 eur.



"Celková dĺžka chodníka je zhruba 745 metrov, realizácia projektu je naplánovaná na rok 2023 za predpokladu, že Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje poskytne finančné prostriedky," uviedol Bieľak s tým, že 95 percent nákladov pôjde zo štátnej a európskej dotácie, zvyšok financuje obec z vlastného rozpočtu.



Hlavným dôvodom realizácie projektu je bezpečnosť chodcov a zároveň aj vodičov, keďže v súčasnosti obyvatelia tejto i priľahlých ulíc chodia po ceste tretej triedy, ktorá je spojnicou do susednej obce Važec. "Týmto chodníkom sa zároveň zlepší prístup obyvateľov k centru obce a k základným službám občianskej vybavenosti, napríklad k školám, zdravotnému stredisku, kostolom i k obecnému úradu, kultúrnemu domu a obchodom," objasnil Bieľak. Projekt je súčasne v súlade s dlhodobými plánmi stanovenými v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba 2015 – 2023.



Minulý rok samospráva vybudovala nové chodníky na celkovo šiestich uliciach, aj tie financovala z fondov Európskej únie. Postupne plánuje výstavbu aj na ďalších zostávajúcich uliciach, hoci v súčasnosti už väčšina obecných častí má samostatné chodníky. "Zatiaľ je to však v projekčnej rovine, aby sme boli pripravení adekvátne a včas reagovať na pripravované výzvy z fondov EÚ, keďže z vlastných príjmov nemáme šancu plne financovať také náročné projekty," uzatvára Bieľak.