Obec Štrba vypustila z návrhu na zmenu územného plánu viacero zámerov

Štrba 21. mája (TASR) – Obec Štrba potvrdila, že z pôvodného návrhu na zmenu územného plánu vypúšťa viacero zámerov, ako napríklad nový parkovací dom, lanovku či zjazdovú trať. Starosta obce Michal Sýkora pre TASR vysvetlil, že k úpravám došlo na základe pripomienok subjektov a občanov. To, že v okolí Štrbského Plesa nehrozí masívna výstavba, avizoval už minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).



„Čo sa týka výstavby, budeme presadzovať zámery, ktoré pomôžu Štrbskému Plesu, ale chceme rešpektovať názory odborníkov a logicky aj obyvateľov. Preto po prvom prerokovaní s odborníkmi sme naše zámery zredukovali. Nechceme ich za každú cenu presadzovať, i keď sú potrebné,“ uviedol Sýkora.



Z návrhu sa vypustil nový parkovací dom, ktorý chcela obec vybudovať ako obecné viackapacitné parkovisko na základné fungovanie Štrbského Plesa. Ďalej je to nadzemná lanovka na Štrbskom Plese, ktorá mala zabezpečovať prepravu návštevníkov medzi železničnou stanicou a športovým areálom. Nebude sa realizovať ani zjazdová trať pri existujúcom liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese, ktorá sa tam v minulosti nachádzala. Štrba z návrhu vylúčila aj nový bytový dom s obecnými nájomnými bytmi. Zároveň z návrhu stiahli i nové záchytné parkovisko pre potreby Štrbského Plesa pri zastávke zubačky na Lieskovci v Tatranskej Štrbe.



Obec predĺžila aj termín na predkladanie pripomienok a stanovísk k návrhu do 23. júna tohto roka. Rovnako pripomenula, že niektoré najdiskutovanejšie zámery budú podliehať procesu povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Sýkora poukázal na to, že pred týždňom sa v priebehu dvoch dní vyvolala panika v súvislosti so zmenou územného plánu a tí, ktorí začali s jej šírením, nepoznali návrh zmien. „Bol som rád, že v deň verejného prerokovania zmien v podvečerných hodinách obec navštívil minister životného prostredia Ján Budaj, s ktorým sme si prešli celé územie Štrbského Plesa, aby si urobil svoj obraz o tom, v akom je stave a čo plánujeme. Môžem povedať, že som mal dobrý pocit, ako je Štrbské Pleso pripravené na letnú turistickú sezónu, aké je čisté, upravené a pokojné. A pritom v médiách bola vykreslená úplne iná situácia,“ dodáva Sýkora.



Minister životného prostredia uistil, že spoločne so starostom obce Štrba majú spoločný záujem chrániť Štrbské Pleso ako skvost Tatier i celého Slovenska. „Žiadne lanovky či nové zjazdovky. Aj myšlienka parkoviska, ktoré by sa malo dotýkať priamo oblasti vzácnych mokradí, bola zrejme nedorozumením. Nehrozia žiadne výstavby komerčných objektov, v pláne obce sú menšie prospešné verejné stavby, ako toalety či vodojem,“ uviedol šéf envirorezortu.



V súvislosti s pôvodným návrhom zmeny územného plánu obce vznikla aj verejná výzva občanov za zachovanie Štrbského Plesa. Spustili ju iniciatíva My sme les, Asociácia prírodného turizmu, Občianske združenie KST Hikemates a Aevis, nezisková organizácia. Doteraz ju podpísalo viac ako 60.000 ľudí.