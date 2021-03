Obec Súdovce v súvislosti so sčítaním zaznamenala podvodné telefonáty

Krupina 17. marca (TASR) – V súvislosti so sčítaním obyvateľov zaznamenala obec Súdovce v Krupinskom okrese podvodné telefonáty. „Neznáma osoba sa obyvateľovi predstavila ako pracovník Štatistického úradu SR a žiadala osobné informácie. Tieto pokusy nahlásili obyvatelia obecnému úradu,“ informovala TASR hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



„Pripomíname, že sčítanie je elektronické, obyvateľ sa sčítava sám na stránke www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii. Pomôcť mu môže rodinný príslušník, ak ho sám o to požiada. Nikto zo Štatistického úradu SR nekontaktuje obyvateľa telefonicky ani nechodí k nemu domov,“ zhrnula hovorkyňa. „Ak podobný pokus zaznamenáte, kontaktujte obec a políciu. Neposkytujte telefonicky o sebe žiadne osobné údaje neznámym ľuďom a nevpúšťajte nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho asistenta, k sebe do obydlia,“ pripomenula.



Ako poznamenala, ak ľudia potrebujú pomoc pri sčítaní, kontaktovať môžu centrum, ktoré im pomôže. Počas doby sčítania obyvateľov, do konca marca, je každý deň v čase od 8.00 do 20.00 h k dispozícii na telefónnom čísle +421 2 20 92 49 19.



Elektronické sčítanie, keď obyvateľ vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Všetko potrebné nájdu občania na webe www.scitanie.sk.