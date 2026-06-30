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Obec Šumiac získala vyše 1,1 milióna eur na obnovu základnej školy
Škola v Šumiaci bola postavená začiatkom 40. rokov minulého storočia, pôvodne sa v nej nachádzalo desať učební, zborovňa, kabinety a sociálne zariadenia.
Autor TASR
Šumiac 30. júna (TASR) - Obec Šumiac na Horehroní získala z európskych zdrojov vyše 1,1 milióna eur na rekonštrukciu miestnej základnej školy. Budovu, ktorá od svojho vzniku neprešla zásadnejšou obnovou, čaká komplexná rekonštrukcia. Pre TASR to uviedla starostka obce Jarmila Gordanová.
Škola v Šumiaci bola postavená začiatkom 40. rokov minulého storočia, pôvodne sa v nej nachádzalo desať učební, zborovňa, kabinety a sociálne zariadenia. Za posledné desaťročia objekt neprešiel zásadnejšou obnovou. „Boli len menšie rekonštrukcie, budova sa zvonka maľovala, maľovali sa triedy, vymieňali sa okná, robila sa kotolňa,“ priblížila starostka.
Vďaka dotácii z európskych zdrojov čaká školu, ktorá sa nachádza v centrálnej časti obce, komplexná rekonštrukcia. „Bude sa robiť nová strecha, zateplenie, nové okná, fotovoltika, budú sa robiť nové podlahy, stierky a podobne,“ uviedla Gordanová. Ako dodala, samospráva v súčasnosti hľadá zhotoviteľa prác. S obnovou školy by chceli začať koncom leta alebo začiatkom jesene, rekonštrukcia bude realizovaná postupne po etapách tak, aby čo najmenej ovplyvnila vzdelávací proces.
Na obnovu školy získala šumiacka samospráva vyše 1,1 milióna eur. Ako vysvetlila starostka, obec je zapísaná v Atlase rómskych komunít a zaradená je i v národnom projekte Rozvojové tímy, v rámci ktorého môže čerpať európske zdroje aj na rôzne infraštruktúrne projekty podporujúce rómske komunity. Jedným z nich je i obnova miestnej základnej školy, ktorú navštevujú najmä rómske deti.
Škola v Šumiaci bola postavená začiatkom 40. rokov minulého storočia, pôvodne sa v nej nachádzalo desať učební, zborovňa, kabinety a sociálne zariadenia. Za posledné desaťročia objekt neprešiel zásadnejšou obnovou. „Boli len menšie rekonštrukcie, budova sa zvonka maľovala, maľovali sa triedy, vymieňali sa okná, robila sa kotolňa,“ priblížila starostka.
Vďaka dotácii z európskych zdrojov čaká školu, ktorá sa nachádza v centrálnej časti obce, komplexná rekonštrukcia. „Bude sa robiť nová strecha, zateplenie, nové okná, fotovoltika, budú sa robiť nové podlahy, stierky a podobne,“ uviedla Gordanová. Ako dodala, samospráva v súčasnosti hľadá zhotoviteľa prác. S obnovou školy by chceli začať koncom leta alebo začiatkom jesene, rekonštrukcia bude realizovaná postupne po etapách tak, aby čo najmenej ovplyvnila vzdelávací proces.
Na obnovu školy získala šumiacka samospráva vyše 1,1 milióna eur. Ako vysvetlila starostka, obec je zapísaná v Atlase rómskych komunít a zaradená je i v národnom projekte Rozvojové tímy, v rámci ktorého môže čerpať európske zdroje aj na rôzne infraštruktúrne projekty podporujúce rómske komunity. Jedným z nich je i obnova miestnej základnej školy, ktorú navštevujú najmä rómske deti.