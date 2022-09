Obec Sútor odvolá mimoriadnu situáciu, studne sa opäť naplnili vodou

Sútor 5. septembra (TASR) - Obec Sútor v okrese Rimavská Sobota odvolá mimoriadnu situáciu, ktorú pre nedostatok vody vyhlásila koncom júla. Pre TASR to uviedol starosta obce Gabriel Lakatoš.



"Vyzerá to veľmi dobre. Vody máme v studniach rovnako ako predtým. Ak by sa takýto problém opäť vyskytol, budeme mimoriadnu situáciu vyhlasovať znovu," povedal Lakatoš.



Obec Sútor vyhlásila mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody ešte 25. júla. V obci s vyše 600 obyvateľmi chýba napojenie na vodovod, ľudia tak na pitie využívajú vlastné studne. Tie však v dôsledku nedostatku zrážok a mimoriadneho sucha počas leta takmer vyschli.



Mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody v súčasnosti platí v 11 obciach. Ide o obce Volica v okrese Medzilaborce, Drňa, Chrámec, Sútor v okrese Rimavská Sobota, Pača v okrese Rožňava, Dlhé Stráže a Baldovce v okrese Levoča, Zubák v okrese Púchov, Rudňany, Vojkovce v okrese Spišská Nová Ves a Banská Štiavnica.