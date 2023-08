Obec Teplý Vrch sa chce uchádzať o financie na rozšírenie kapacity MŠ

Teplý Vrch 3. augusta (TASR) - Obec Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota sa chce uchádzať o financie z plánu obnovy na rozšírenie kapacity tunajšej materskej školy (MŠ). Prístavbou budovy by mohli vzniknúť dve nové triedy s celkovou kapacitou pre viac ako 40 detí. Pre TASR to uviedla starostka Janka Janšová.



MŠ v obci Teplý Vrch je súčasťou základnej školy (ZŠ), v súčasnosti ide o jednotriednu škôlku s vekovo zmiešanou štruktúrou s kapacitou pre približne 20 detí. MŠ je situovaná v budove telocvične a v priestoroch bývalej knižnice a školskej dielne. Kapacitne škôlka podľa starostky nepostačuje súčasným požiadavkám, do ZŠ a MŠ podľa jej slov dochádzajú aj deti z okolitých 12 obcí.



V rámci zámeru rozšírenia kapacity MŠ sa chce samospráva uchádzať o financie z plánu obnovy a odolnosti, vyhlásila už aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. "Rozšírenie kapacity materskej školy je riešené samostatnou dvojpodlažnou budovou s dvomi triedami s maximálnym počtom 21 detí v jednej triede, so sociálnym zázemím a výdajnou kuchyňou s potrebným technickým zázemím," priblížila obec v súťažných podkladoch.



Celkové predpokladané náklady na projekt rozšírenia kapacity MŠ v obci Teplý Vrch predstavujú vyše 677.000 eur. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 10. augusta.