< sekcia Regióny
Obec Tuhár pripravila prvý ročník cyklistických pretekov
Cyklistické preteky Tuhárskym krasom v severnej časti Novohradu odštartujú v piatok o 11.00 h.
Autor TASR
Tuhár 26. augusta (TASR) - Obec Tuhár v okrese Lučenec pripravila v spolupráci s Cyklistickým klubom Rimavská Sobota prvý ročník cyklistických pretekov Tuhárskym krasom. Podujatie určené aj pre hobby cyklistov sa uskutoční v piatok (29. 8.), cieľom je tiež zviditeľniť región v oblasti cykloturizmu. Pre TASR to uviedol tamojší starosta Peter Čeman.
Cyklistické preteky Tuhárskym krasom v severnej časti Novohradu odštartujú v piatok o 11.00 h. „Trať bude začínať v obci Tuhár, prechádzať bude obcou Stará Halič, smerom na Lupoč, do Polichna, späť do Tuhára. Následne vedie do Divína, cez Ružinú, Podrečany, Gregorovu Viesku, Starú Halič opäť do Tuhára,“ priblížil Čeman.
V rámci súťaže budú pripravené disciplíny na troch okruhoch s dĺžkou 50, 75 a 105 kilometrov. Pretekári budú súťažiť v deviatich kategóriách, z toho tri sú určené pre hobby cyklistov. Centrom pretekov bude obec Tuhár, kde na pretekárov bude čakať vyhodnotenie i občerstvenie.
Cieľom cyklistickej súťaže je tiež zviditeľnenie regiónu v oblasti cykloturizmu. „Tuhár je križovatkou viacerých cyklistických aj turistických trás. Hlavne cez víkendy tu býva mnoho turistov a cyklistov. Chceli by sme z pretekov urobiť pravidelné podujatie vždy v tomto termíne,“ doplnil starosta s tým, že na súťaži očakávajú účasť vyše 100 cyklistov.
Organizátori podujatia zároveň vyzývajú vodičov na zvýšenú bezpečnosť, ohľaduplnosť a opatrnosť. Preteky sa budú konať počas plnej cestnej premávky. Cyklistov budú sprevádzať polícia a vozidlá organizátorov.
Cyklistické preteky Tuhárskym krasom v severnej časti Novohradu odštartujú v piatok o 11.00 h. „Trať bude začínať v obci Tuhár, prechádzať bude obcou Stará Halič, smerom na Lupoč, do Polichna, späť do Tuhára. Následne vedie do Divína, cez Ružinú, Podrečany, Gregorovu Viesku, Starú Halič opäť do Tuhára,“ priblížil Čeman.
V rámci súťaže budú pripravené disciplíny na troch okruhoch s dĺžkou 50, 75 a 105 kilometrov. Pretekári budú súťažiť v deviatich kategóriách, z toho tri sú určené pre hobby cyklistov. Centrom pretekov bude obec Tuhár, kde na pretekárov bude čakať vyhodnotenie i občerstvenie.
Cieľom cyklistickej súťaže je tiež zviditeľnenie regiónu v oblasti cykloturizmu. „Tuhár je križovatkou viacerých cyklistických aj turistických trás. Hlavne cez víkendy tu býva mnoho turistov a cyklistov. Chceli by sme z pretekov urobiť pravidelné podujatie vždy v tomto termíne,“ doplnil starosta s tým, že na súťaži očakávajú účasť vyše 100 cyklistov.
Organizátori podujatia zároveň vyzývajú vodičov na zvýšenú bezpečnosť, ohľaduplnosť a opatrnosť. Preteky sa budú konať počas plnej cestnej premávky. Cyklistov budú sprevádzať polícia a vozidlá organizátorov.