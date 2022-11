Obec Tuhár sa po takmer 20 rokoch dočkala vodovodu

Tuhár 28. novembra (TASR) - Obyvatelia obce Tuhár v okrese Lučenec sa po takmer dvoch desaťročiach dočkali vodovodu. Práce na projekte za približne 983.000 eur bez DPH pomaly finišujú a dokončené by mali byť v decembri. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.



Na vybudovanie vodovodu v Tuhári čakali obyvatelia obce takmer dve desaťročia. "Projekt vodovodu bol pripravený ešte v roku 2004, keď sa pripravovala projektová dokumentácia, stavebné povolenie a územné konanie," priblížil Čeman. Ako dodal, prvú dotáciu získala samospráva v roku 2007, keď sa vybudovala časť potrubia z obce Divín. Neskôr obec projekt pre nedostatok vlastných finančných prostriedkov odstúpila vodárom.



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť po prevzatí projektu získala na vybudovanie vodovodu v Tuhári dotáciu z európskych zdrojov. Ako pre TASR priblížila projektová manažérka spoločnosti Stanislava Fabianová, vysúťažená cena diela predstavovala približne 983.000 eur bez DPH. V obci sa aktuálne dokončuje asfaltovanie miestnych komunikácií po výkopoch, celý projekt by mal byť ukončený v decembri.



Podľa starostu nový vodovod vyrieši problém s nedostatkom vody, ktorý sa v uplynulých rokoch objavoval v dôsledku prejavov klimatickej zmeny. V prvom rade však projekt podľa jeho slov prispeje k vyššej kvalite života obyvateľov a môže zabrániť vyľudňovaniu obce.



"Väčšina ľudí už prípojky má, po kolaudácii budú oslovení prevádzkovou spoločnosťou na podpis zmluvy. Predpokladám, že ľudia z obce už nebudú odchádzať z dôvodu, že tu nie je voda. Niektorí odišli práve preto, lebo vodovod v obci nebol," skonštatoval Čeman.