Obec Tureň vyhlásila výzvu na projekt obnovy verejných plôch
Predpokladaná hodnota zákazky je 487.679 eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Obec Tureň v okrese Senec hľadá zhotoviteľa aktualizácie projektu revitalizácie verejných plôch pod názvom Podpora udržateľnosti mestskej mobility a budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky je 487.679 eur bez DPH. Obec na na financovanie využije eurofondy. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 24. februára.
