Obec Ubľa zriadila webovú stránku pre pomoc ukrajinským občanom

Ubľa 1. marca (TASR) - Obec Ubľa zriadila novú webovú stránku zameranú na poskytovanie pomoci pre ukrajinských občanov. Informuje na nej darcov, že materiálnu pomoc môžu doručiť na obecný úrad, do základnej školy alebo hasičskej stanice. Ubytovanie môžu ponúknuť prostredníctvom kontaktného formulára.



"Sme prvým bezpečným prístavom pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou cez hraničný priechod Ubľa. Ocitli sme sa v centre pomoci, ktorú Slováci poskytujú a chcú poskytovať mamičkám a deťom, ktoré tvoria 99 percent utekajúcich. Pomoc však potrebujú všetci, seniori aj zdravotne postihnutí. Robíme to s láskou a ochotou. Budeme v tom pokračovať, pokiaľ to bude situácia potrebovať," píše obec na webe.



Stránku chce pravidelne aktualizovať o zoznam vecí, ktoré je potrebné zohnať a o zoznam vecí, ktorých už bude dostatok.