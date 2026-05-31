Obec Unín: Verejnosť oslávi historicky prvú Alej roka na Slovensku
Autor TASR
Unín 31. mája (TASR) - Historicky prvú Alej roka na Slovensku si v nedeľu pripomenú v obci Unín v okrese Skalica. Alejová slávnosť sa uskutoční od 14.30 h vo víťaznej rodovej lipovej aleji pri rozhľadni nad obcou. TASR o tom informoval koordinátor projektov Slovenské aleje a Alej roka Marek Ochaba z občianskeho združenia (OZ) Človek a krajina.
Program zahŕňa odhalenie pamätnej plakety, slávnostné príhovory a vystúpenie mužského speváckeho súboru Uníňané. Podujatie má tiež pripomenúť význam alejí ako súčasti prírodného a kultúrneho dedičstva.
Alej nad Unínom nadväzuje na historické stromoradie vysadené na počesť cisára Františka Jozefa I., z ktorého sa zachovala už len jedna lipa. Obyvatelia tradíciu obnovili v roku 2017 výsadbou 64 stromov, o ktoré sa dodnes starajú. Vo februári získalo stromoradie titul v prvom ročníku celoslovenskej ankety.
Ocenenie vzniklo v rámci projektu Slovenské aleje. Slávnosť organizuje OZ Človek a krajina v spolupráci s obcou Unín, miestnou komunitou a OZ Stromolezci.
