Obec Utekáč sa snaží priniesť do sklárskeho areálu zamestnávateľov
Autor TASR
Utekáč 13. marca (TASR) - Obec Utekáč v Poltárskom okrese sa aj naďalej snaží priniesť opäť do sklárskeho areálu nových zamestnávateľov. TASR o tom informoval starosta obce Miroslav Barutiak s tým, že tento cieľ podporuje aj miestne zastupiteľstvo.
V Utekáči v minulosti priemysel fungoval a samospráva je pripravená vrátiť sa k nemu, uviedol starosta. „Oslovujeme zamestnávateľov aj s výhodami, ktoré vieme potenciálnym investorom poskytnúť,“ objasnil. Práca pre ľudí podľa neho môže byť aj na vidieku a továrne nemusia sídliť iba v mestách. Tvrdí, že Utekáč bol v minulosti lídrom v priemysle a v súčasnosti má spojenie s celým svetom.
Výhod pre zamestnávateľov je podľa starostu v Utekáči viac. „Napríklad u nás platia najmenšie dane z pozemkov. Majú pripravené všetky siete. V súčasnosti stavebné povolenie a pripojenie trafostanice trvá aj dva roky,“ zhrnul s tým, že v obci by mali firmy aj lacnejšiu vodu. Povedal, že zmapované majú aj všetky ložiská v okolí. „V každom prípade chceme spoľahlivého a zodpovedného investora. Nechceme prijať hocičo len tak, aby bolo,“ reagoval.
Ako uviedol, oblasti, ktorými by sa mala nová továreň v Utekáči zaoberať, vyčlenené nemajú. Prioritou samosprávy však je, aby to bola práca aj s vyššou pridanou hodnotou. „Ideálne by bolo prilákať dvoch až troch podnikateľov, ktorí by zamestnali od 50 do 100 ľudí,“ konštatoval. Doplnil, že Utekáč sa nachádza 40 kilometrov od Lučenca, 50 kilometrov od Detvy a 35 kilometrov od Brezna.
V sklárňach v Utekáči pracovalo v minulosti približne 800 ľudí. V roku 1998 sa však definitívne skončila výroba a o prácu prišlo posledných 240 zamestnancov.
Jedným z posledných pozostatkov bývalých sklární je historický komín z roku 1787. Obnovili ho a vybudovali na ňom lezeckú stenu. Po sklárstve ostala aj obnovená kaplnka svätého Antona. V súčasnosti v nej organizujú bohoslužby.
