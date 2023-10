Obec Valaliky sa pripravuje na predpokladaný nárast počtu obyvateľov

Valaliky 8. októbra (TASR) - Obec Valaliky v okrese Košice-okolie sa pripravuje na možný nárast počtu obyvateľov. Presiahnuť by však nemal 6000. Pre TASR to povedal starosta Štefan Petrík s tým, že zatiaľ neevidujú žiadne negatíva v súvislosti s výstavbou priemyselného parku, kde má vyrásť aj automobilový závod.



Rozpočet tejto obce s približne 4500 obyvateľmi sa pohybuje vo výške okolo štyroch miliónov eur. Petrík odhaduje, že daň z nehnuteľnosti by s príchodom automobilky mohla predstavovať ďalší milión eur. "S poslancami obecného zastupiteľstva sa už teraz snažíme rozmýšľať, čo by bolo pre občanov najdôležitejšie," uviedol starosta s tým, že chcú rozširovať infraštruktúru služieb. Plánujú tiež vybudovať park, zrekonštruovať budovu pošty či pokračovať v projektoch zameraných na voľnočasové aktivity. Verí, že v budúcnosti sa podarí zlepšiť aj stav cesty III. triedy, ktorá vedie cez obec, no obec ju nespravuje.



Evidujú aj aktivity developerov. Projekt výstavby 70 rodinných domov sa už realizuje. Ďalší dvaja investori tu plánujú vybudovať bytové aj rodinné domy.



Obec v uplynulých dňoch začala práce na rozšírení materskej školy o ďalšiu triedu. Chystá tiež projekt rozšírenia kapacity základnej školy. "Pripravujeme sa do budúcnosti, aby nás počet obyvateľov, respektíve detí, neprekvapil," dodal.



Valaliky však podľa jeho slov majú svoju kapacitu vzhľadom na územný plán. "Počet obyvateľov obce by nemal presiahnuť 6000 - aj vzhľadom na mierku obce, šírku komunikácií, kapacitu školy a škôlky, zdravotného strediska," vysvetlil Petrík.



Zastáva názor, že ak už ľudia niekde majú zázemie, je lepšie zabezpečiť im pohodlné cestovanie za prácou, než by sa pre ňu mali presťahovať. V súvislosti s priemyselným parkom by sa podľa neho mali stavať diaľnice či zriadiť autobusová kyvadlová doprava.



Pri jeho prebiehajúcej výstavbe v obci zatiaľ nezaznamenali žiadne radikálne zmeny. "Je pravda, že nám tu vyrúbali stromy, ktoré boli akousi akustickou a vizuálnou bariérou medzi budúcim parkom a obcou. Zároveň sa však tešíme, že tam bude vybudovaná zeleň a vysadené nové stromy a ten vizuálny smog nebude taký výrazný," povedal.



Dopravný ruch v obci podľa starostu nesúvisí len so samotnou výstavbou priemyselného parku, ale aj s realizáciou juhovýchodného obchvatu Košíc R2 či rekonštrukciou Slaneckej cesty v Košiciach.



Vo Valalikoch od februára prebiehajú práce na výstavbe priemyselného parku, kde má vyrásť aj automobilový závod. V najbližších rokoch tu má nájsť prácu takmer 7200 zamestnancov. Spolu so subdodávateľskými spoločnosťami sa tento počet môže zvýšiť takmer na 16.000. Postupný nábeh výroby automobilového závodu Volvo je naplánovaný do roku 2026.