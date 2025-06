Obec Važec sa pripravuje na tradičný sprievod žien s názvom Omilienci

Važec 5. júna (TASR) - Druhá júnová nedeľa (8. 6.) bude na Liptove aj v znamení tradičného sprievodu dievčat a žien, takzvaného chorovodu pod názvom Omilienci. Tento tradičný zvyk sa v obci Važec v okrese Liptovský Mikuláš udržiava stáročia. Ako informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, obec s Maticou slovenskou a folkloristami rozbehla proces zaradenia chorovodu Omilienci do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, kde Liptov ešte zápis nemá.



Obradový tanečno-spevný sprievod dievčat a žien sa vo Važci koná iba raz do roka, a to na Svätého ducha. „Vážime si dedičstvo našich predkov a chceme ho chrániť naďalej. Aj preto sme sa rozhodli, že obec v spolupráci s folkloristami a miestnym odborom Matice slovenskej požiada o zápis svätodušného chorovodu Omilienci do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,“ uviedol starosta Milan Lištiak.



Ako ďalej priblížil, po skončení pobožnosti v chráme sa v minulosti zišli ženy a v usporiadanom sprievode, takzvanom chorovode v tvare podkovy, prechádzali so spevom dedinou. Podkovu tvorilo 20 až 30 žien, držiacich sa pomocou bielych šatiek. Do chorovodu sa zapájali výlučne mladé slobodné dievčatá a mladé ženy, hlavnou predspeváčkou bola vždy najmladšia nevesta.



Chorovod sa začne 8. júna o 14.00 h na hornom konci obce a pokračuje dolu hlavnou ulicou. „Do sprievodu sa zapájajú deti z detského folklórneho súboru Podkrivánček, muži z folkórneho združenia Stráne, tiež hosťujúce folklórne súbory a nechýba ani široká verejnosť. Obyvatelia domov si pri tejto príležitosti vyzdobujú priečelia dvorov tradičnými tkanými obrusmi, kobercami a ľudovou tvorbou,“ priblížila Šarafínová s tým, že následne na námestí slávnosť pokračuje vystúpením folklórnych súborov aj otváraním studničiek.



„Na Liptove sme na naše tradície patrične hrdí a pokúšame sa aj cez naše aktivity a projekty pomáhať a uchovávať odkaz našich predkov a zameriavať sa nielen na poznaný Liptov. V našom regióne je totiž stále čo objavovať. Má mnoho menej známych udalostí, zákutí a nádherných miest,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.