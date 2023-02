Obec Veľká Franková bude mať nový most za vyše 537.000 eur

Prešov 12. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil výstavbu nového mostného objektu vo Veľkej Frankovej v okrese Kežmarok. Nahradí pôvodný postavený ešte v roku 1971, ktorý bol už značne poškodený. Krajská samospráva projekt financuje z vlastných zdrojov a preinvestuje doň vyše 537.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Vo Veľkej Frankovej jazdia vodiči aktuálne po dočasnom premostení. Zhotovilo sa v súvislosti s realizáciou stavebných prác na novom mostnom objekte, ktoré tam Prešovský kraj nedávno začal. Do projektu výstavby 8,1 metra dlhého mosta z vlastného rozpočtu preinvestuje 537.814 eur," uviedla Jeleňová.



Pôvodný 71-ročný objekt nachádzajúci sa na ceste druhej triedy si vyžadoval rekonštrukčný zásah pre svoj zlý stavebno-technický stav. Ten bol krajskými cestármi klasifikovaný v stupni šesť, teda ako veľmi zlý.



V horizonte 180 kalendárnych dní tam naplánovali viaceré stavebné práce. Zahŕňajú vybúranie pôvodného objektu s odstránením jeho mostného zvršku a nosnej konštrukcie.



"Následne sa pristúpi k vybudovaniu novej konštrukcie, mostného zvršku, ríms a zábradlia mostných záverov. Samozrejmosťou bude frézovanie dotknutej vozovky, úprava komunikácie pred a za mostom, ale aj odklonenie vody pomocou dočasnej hrádzky v koryte potoka," priblížila Jeleňová.



Nový most nad Frankovským potokom by mal byť do užívania motoristickej verejnosti odovzdaný v septembri 2023.