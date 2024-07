Obec Veľká Lehota získala dotáciu na výstavbu novej telocvične

Veľká Lehota 18. júla (TASR) - Obec Veľká Lehota v okrese Žarnovica získala finančný príspevok vo výške 446.613 eur z Fondu na podporu športu na výstavbu novej telocvične. Starosta Jozef Mihál informoval, že okrem samotnej stavby bude dodané aj materiálno-technické zabezpečenie pre rôzne športy.



Telocvičňa podľa jeho slov doteraz v obci chýbala. Miestni školáci síce majú k dispozícii multifunkčné ihrisko, no počas zimných mesiacov či daždivých dní cvičili na chodbách školy. Novú telocvičňu budú môcť využívať okrem detí zo základnej a materskej školy aj ostatní záujemcovia.



Mihál priblížil, že v obci majú úspešných karatistov z radov školákov, ktorí síce trénujú v neďalekej Novej Bani, no ak budú mať záujem, nové priestory budú k dispozícii aj pre nich.



Telocvičňa bude stáť v blízkosti školy, pozemok podľa Mihála aktuálne pripravujú na výstavbu. Obec už má ukončené verejné obstarávanie na jej výstavbu a podpísanú aj zmluvu o poskytnutí príspevku. O prostriedky na telocvičňu sa tamojšia samospráva uchádzala ešte v minulom roku, uspela až so svojou druhou žiadosťou, ktorú podala tento rok.