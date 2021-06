Obec Veľké Leváre organizuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Bratislava/Veľké Leváre 12. júna (TASR) - Obec Veľké Leváre ponúkla svojim občanom možnosť zaočkovať sa proti novému koronavírusu priamo v obci. "Prioritne sme týmto spôsobom chceli vyjsť v ústrety starším ľuďom a tým so zníženou mobilitou, ktorí nemôžu cestovať na očkovanie do iných miest," vysvetlil pre TASR starosta obce Richard Nimsch.



Očkovanie sa uskutoční v pondelok (14. 6.) od 15.00 h v miestnom kultúrnom dome. "Do piatkového popoludnia sa na očkovanie prihlásilo 43 záujemcov," konkretizoval Nimsch. Pre ľudí so zhoršenou mobilitou obec ponúka aj odvoz z domácnosti na očkovanie a späť.