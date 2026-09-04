< sekcia Regióny
Obec Vígľaš má symbolickú bránu do Biosférickej rezervácie Poľana
V rámci prác upravili terén, vytvorili bezbariérový spevnený chodník, vyrobili a osadili altánok, lavičky a osem informačných panelov.
Autor TASR
Vígľaš 4. septembra (TASR) - Vo Vígľaši v Detvianskom okrese vybudovali symbolickú bránu do Biosférickej rezervácie Poľana. Projekt spočíval vo vytvorení náučného chodníka s informačnými panelmi priamo v obci. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval starosta Róbert Záchenský.
V rámci prác upravili terén, vytvorili bezbariérový spevnený chodník, vyrobili a osadili altánok, lavičky a osem informačných panelov. Náučný chodník vzdeláva o Biosférickej rezervácii Poľana, o poľovníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, podpolianskych lazoch a význame environmentálnej výchovy. „Prechádza lesom, je to terén, aj so stúpaním, aj s rovnými plochami. Začína sa pri materskej škole a končí sa pri dome smútku,“ objasnil s tým, že v budúcnosti by ho chceli dobudovať a rozšíriť. Starosta dodal, že náučné miesto je k dispozícii pre všetkých návštevníkov Poľany a Podpoľania. Výška príspevku z Európskej únie bola 46.000 eur.
Riaditeľka Biosférickej rezervácie (BR) Poľana Vladimíra Fabriciusová zdôraznila, že na konci náučného chodníka si môžu ľudia pozrieť výhľad na celú Poľanu.
Projekt vznikol v rámci Komunitného a prírodného zlepšenia biosférických rezervácií pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice. Cieľom je spoločne chrániť a zvyšovať biodiverzitu v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Spája piatich partnerov, hlavným je maďarská obec Pilisborosjenő. Spolupracujú na dvanástich pilotných projektov, ktoré sa zameriavajú na obnovu prírodných biotopov.
Biosférickú rezerváciu Poľana na Slovensku zastupujú mimovládna organizácia Náš región Podpoľanie a obec Vígľaš. Partneri spolupracujú na dvanástich pilotných projektov, ktoré sú zamerané na obnovu prírodných biotopov. Na Slovensku je to napríklad manažment mokrade Hrončiačka a Pstruša. Fabriciusová podotkla, že sa tam nachádza vzácna rastlina korunkovka strakatá. Spomenula, že v rámci projektu sa snažili vymyslieť aj nové inovatívne zážitkové programy pre deti a mládež. „Berieme ich do prírody a do chránených území. Zameriavajú sa nielen na kultúrne hodnoty, ale aj na to, aby si v lese vedeli oddýchnuť,“ zhrnula.
V rámci prác upravili terén, vytvorili bezbariérový spevnený chodník, vyrobili a osadili altánok, lavičky a osem informačných panelov. Náučný chodník vzdeláva o Biosférickej rezervácii Poľana, o poľovníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, podpolianskych lazoch a význame environmentálnej výchovy. „Prechádza lesom, je to terén, aj so stúpaním, aj s rovnými plochami. Začína sa pri materskej škole a končí sa pri dome smútku,“ objasnil s tým, že v budúcnosti by ho chceli dobudovať a rozšíriť. Starosta dodal, že náučné miesto je k dispozícii pre všetkých návštevníkov Poľany a Podpoľania. Výška príspevku z Európskej únie bola 46.000 eur.
Riaditeľka Biosférickej rezervácie (BR) Poľana Vladimíra Fabriciusová zdôraznila, že na konci náučného chodníka si môžu ľudia pozrieť výhľad na celú Poľanu.
Projekt vznikol v rámci Komunitného a prírodného zlepšenia biosférických rezervácií pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice. Cieľom je spoločne chrániť a zvyšovať biodiverzitu v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Spája piatich partnerov, hlavným je maďarská obec Pilisborosjenő. Spolupracujú na dvanástich pilotných projektov, ktoré sa zameriavajú na obnovu prírodných biotopov.
Biosférickú rezerváciu Poľana na Slovensku zastupujú mimovládna organizácia Náš región Podpoľanie a obec Vígľaš. Partneri spolupracujú na dvanástich pilotných projektov, ktoré sú zamerané na obnovu prírodných biotopov. Na Slovensku je to napríklad manažment mokrade Hrončiačka a Pstruša. Fabriciusová podotkla, že sa tam nachádza vzácna rastlina korunkovka strakatá. Spomenula, že v rámci projektu sa snažili vymyslieť aj nové inovatívne zážitkové programy pre deti a mládež. „Berieme ich do prírody a do chránených území. Zameriavajú sa nielen na kultúrne hodnoty, ale aj na to, aby si v lese vedeli oddýchnuť,“ zhrnula.