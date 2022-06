Obec Vinica plánuje znížiť energetickú náročnosť svojho obecného úradu

Vinica 10. júna (TASR) – Obec Vinica v okrese Veľký Krtíš plánuje znížiť energetickú náročnosť budovy obecného úradu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná hodnota zákazky je 768.997 eur bez DPH.



Projekt rieši vybudovanie novej šikmej strechy, v rámci nej aj odstránenie pôvodných oplechovaní stien a obitie múrov. Po dokončení strešnej konštrukcie budú robotníci riešiť zateplenie stropu, vymenia aj odkvapové žľaby a zvody. Súčasťou je tiež výmena všetkých otvorových konštrukcií. Patria sem okná, dvere a aj garážové dvere. Rieši sa tiež zateplenie obvodových stien, nový bleskozvod a vyvýšenie komína.



V rámci vykurovania rieši projektová dokumentácia aj rekonštrukciu vykurovacej sústavy budovy. Návrh nového zdroja tepla a opatrenia, ktoré súvisia so zateplením úradu, vyžadujú i výmenu vykurovacích telies a rozvodov. "Technologické zariadenie tepelného čerpadla bude v miestnosti bývalej kotolne," uvádza s tým, že zdrojom tepla na vykurovanie bude zostava tepelných čerpadiel. Cieľom projektu je aj navrhnúť elektroinštaláciu pre rekonštruovanú stavbu.



Podľa oznámenia vo vestníku záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. júna. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.