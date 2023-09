Obec Vrbovka v okrese Veľký Krtíš eviduje pohyb nelegálnych migrantov

Veľký Krtíš 4. septembra (TASR) - V obci Vrbovka v okrese Veľký Krtíš v súčasnosti aj naďalej evidujú pohyb nelegálnych migrantov. Ľudí z krajín Blízkeho východu je v nej momentálne 20, TASR to v pondelok povedal starosta obce Marcel Fagyas.



Ako uviedol, v nedeľu (3. 9.) ich bolo 45 a 80 percent migrantov je podľa neho mužov. Vyskytli sa však aj rodiny. Dodal, že sú mimo obytnej zóny Vrbovky, v uplynulých dňoch sa však pohybovali aj v jej centrálnej časti, kde je miestny úrad. "Ako sa v pondelok začala škola, umiestnili sme ich mimo obce, na jej okraj, smerom na cintorín," objasnil s tým, že problém je napríklad s komunálnym odpadom, ktorý po sebe ľudia zo zahraničia nechávajú. Doplnil, že zaznamenali aj to, že domácim občanom zobrali ovocie zo stromov.



Starosta zdôraznil, že miestnym obyvateľov povedal, aby k migrantom pre svoje zdravie nechodili. O chorobách, ktoré by mohli na Slovensko priniesť, však zatiaľ nevie. "Miestni sa sťažujú, že keď k nám v noci cudzinci prichádzajú, tak ich vyrušujú," dodal.



V Bušinciach vo Veľkokrtíšskom okrese v súčasnosti migranti nie sú, v pondelok to TASR potvrdil starosta Zoltán Végh. Počas prvého septembrového víkendu (2. - 3. 9.) ho však v noci zobudili policajti, aby ho informovali o súčasnej situácii. Podľa jeho slov cudzinci boli väčšinou mladí muži a na druhý deň ich autobusom z dediny odviezli. Véghovi sa nepáči, že na slovenskej hranici nie je kontrola a nikto nevie, čo za ľudia cez Slovensko prechádzajú. "Nevieme, či sú zdraví alebo chorí, či bojovali. Stupňuje sa to, denne prichádzajú," konštatoval s tým, že 30 cudzincov umiestnili v uplynulých dňoch do miestneho amfiteátra. "Dali sme im vodu a jedlo, boli tam aj ženy a deti, 90 percent zo skupiny však boli chlapi od 15 do 50 rokov," poznamenal. Nepáči sa mu, že situácia sa nerieši, a vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa neho nič neznamená.



Tlačový odbor ministerstva vnútra informoval, že Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil v piatok (1. 9.) v regióne pre nárast neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu.