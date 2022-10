Obec Zádiel vyhlásila verejnú súťaž na múzeum

Zádiel 18. októbra (TASR) - Obec Zádiel v okrese Košice-okolie vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s názvom Múzeum Slovenského krasu - Zádielska tiesňava. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ako pre TASR potvrdila výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) Lenka Vargová Jurková, vzniknúť tu má múzeum a informačné centrum.



O zámere informovala KOCR ešte vlani v auguste. Nová atrakcia v Zádielskej doline mala byť pre návštevníkov k dispozícii od uplynulej jari. "Časový posun bol spôsobený navýšením nákladov na stavebné práce z dôvodu inflácie a aktualizácie rozpočtu v súlade s platnými cenami. Návštevnícke centrum by malo byť spustené v najbližšej letnej sezóne, teda v lete 2023," uviedla.



Obec tento mesiac vyhlásila verejnú súťaž na rekonštrukciu objektu so súpisným číslom 25, ktorý je od parkoviska pri vstupe do doliny vzdialený zhruba 350 metrov. "V muzeálnej časti budú vystavené rôzne pamiatky o obci, rastliny a živočíchy charakteristické pre Zádiel a jeho okolie. Cieľom informačného centra bude komunikácia relevantných informácií návštevníkom o turistických možnostiach v okolí Zádielskej doliny. Pomocou plánovanej investície vznikne v obci Zádiel vhodná vstupná brána do Zádielskej doliny," povedala s tým, že očakávajú aj nárast počtu návštevníkov.



Rekonštrukciu budovy ako aj samotné informačné centrum podľa jej slov zastrešuje obec, ktorá je partnerom projektu cezhraničnej spolupráce v programe Interreg Slovensko-Maďarsko. "Výška príspevkov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 233.206 eur, ale reálne výdavky z dôvodu inflácie a navýšenia cien sú vyššie," dodala Vargová Jurková.



Celková predpokladaná hodnota uvedenej zákazky je necelých 293.000 eur bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk aktuálne predĺžili do 28. októbra. Práce majú byť hotové do ôsmich mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.