Obec Zálesie opäť oslávi koniec prázdnin Záleskou divadelnou púťou

Bratislava/Zálesie 25. augusta (TASR) – Obec Zálesie v okrese Senec sa koncom týždňa opäť zmení na „mekku“ kultúry. Už po 11. krát sa tam koná Záleská divadelná púť, festival pre deti a ich neposlušných rodičov. Obec od piatka do soboty (27. - 28. 8.) oslávi v Parku Zálesíčko záver prázdnin divadlom, hudbou, tancom a umením. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



"Doprajte si atmosféru jedinečného festivalu, ktorý spája susedov, láka nákazlivo pozitívnou náladou a vzniká ako výsledok nadšenej práce komunity dobrovoľníkov. Podujatie prináša do centra malej satelitnej obce život a kultúru tam, kde by ste ju nečakali," pozývajú organizátori.



Program na Korze Zálesie, v blízkosti Malého Dunaja, odštartuje vernisáž projektu Plenér na Korze za zvuku miestnych jazzových majstrov. V sobotu nebudú chýbať divadelné predstavenia pre deti i dospelých, atmosféru budú dotvárať viaceré kapely. Svoje umenie predstavia napríklad aj v Záleskej maringotke aj mnohé divadlá. "Festival sa od svojho vzniku snaží vychovávať najmenších k láske k umeniu, divadlu, kultúre," vysvetľujú organizátori.



Kapacita festivalu je limitovaná počtom 1000 návštevníkov. Areál festivalu je uzatvorený, obec upozorňuje, že pred vstupom a v priestore festivalu je nutné dodržiavať protipandemické opatrenia. Návštevníci sú povinní nosiť rúško a odporúča sa dodržiavať aj dvojmetrové rozstupy.