Obec Zálesie uzavrela zmluvu na rekonštrukciu verejného osvetlenia

Zálesie 30. júla (TASR) - Obec Zálesie v okrese Senec investuje do rekonštrukcie verejného osvetlenia 496.999,39 eura s DPH. Vyplýva to z utorkového oznámenia o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky boli inžinierske služby, príprava projektu i realizácia stavebných prác. V súťaži, v ktorej bola primárnym hodnotiacim kritériom cena, dostala obec dve ponuky.



Víťaz súťaže - spoločnosť Deltech, má dielo podľa kontraktu, zverejneného v Centrálnom registri zmlúv, zrealizovať do deviatich mesiacov, so zohľadnením klimatických podmienok.