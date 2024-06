Obec Želovce je prestarnutá a počet jej obyvateľov klesá

Želovce 22. júna (TASR) - Obec Želovce vo Veľkokrtíškom okrese je prestarnutá a počet jej obyvateľov klesá. Väčšina ľudí odišla za prácou do väčších miest alebo do zahraničia a do dediny sa vracajú iba cez víkend. TASR o tom informovala starostka obce Mária Rechová.



Dodala, že podľa posledného sčítania obyvateľstva majú Želovce približne 1200 ľudí. Počas roka sa v nej však zdržiava 600 až 700 ľudí. Z toho občanov nad 65 rokov je okolo 250 a detí do 14 rokov je približne 150. "Nerozširujeme sa, občania umierajú a noví nepribúdajú. Cítiť to aj počas niektorých aktivít v obci, v škole aj v škôlke," objasnila. Majú aj chalupárov z iných okresov Slovenska, takých prípadov však nie je veľa. Spomenula, že veľa rodín má v dedine nahlásený trvalý pobyt a zdržiavajú sa tam, kde pracujú.



Za posledné dva roky sa podľa nej v obci postavili tri nové domy. Vo veľkom množstve nepribúdajú, skôr si záujemcovia kúpia starú nehnuteľnosť a prerobia si ju. "Sme slovensko-maďarská obec, máme síce slovenskú školu, stále však máme približne 12 percent občanov maďarskej národnosti," informovala. Nájomné byty obec nemá. V územnom pláne však má zahrnutú výstavbu domov aj bytov a má na to určené aj pozemky.



Želovce majú základnú školu spojenú s materskou a sídlia v dvoch rôznych budovách. "Máme v nich málo detí, niektorí rodičia ich vozia do iných materských škôl, to isté platí aj pre školu," zhrnula. Kapacita školy je približne 300 žiakov, v súčasnosti ich je v nej približne 140. V deviatom ročníku je ich päť. V škôlke majú zapísaných približne 30 detí. Ak bude podľa starostky tento klesajúci trend pokračovať, školské zariadenie nebude udržateľné. Čo sa týka učiteľov, personálne zabezpečenie je.